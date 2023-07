La police de Long Island esquive les questions sur un élément de preuve crucial au domicile de Rex Heuermann

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les enquêteurs de Long Island ont esquivé les questions sur un élément de preuve crucial qui aurait été trouvé dans la maison familiale du tueur en série de Gilgo Beach, Rex Heuermann.

Le procureur du district du comté de Suffolk, Raymond Tierney, a été interrogé lors d’une conférence de presse mardi au sujet de la découverte présumée effrayante d’un matelas à l’intérieur d’une grande chambre forte au sous-sol de la maison de Massapequa Park.

Le DA a refusé à plusieurs reprises de confirmer ou de nier l’existence de l’élément de preuve potentiellement déchirant, mais a confirmé l’existence de la voûte souterraine sans rendez-vous.

Bien qu’il n’entre pas dans les détails de ce qui a été trouvé, il a révélé qu’une « énorme quantité de preuves » avait été récupérée dans la propriété « encombrée » d’un étage dans laquelle M. Heuermann a grandi dans son enfance – avant de partager avec sa femme depuis deux décennies, leur fille et son beau-fils jusqu’à son arrestation.

M. Heuermann a été placé en garde à vue le 13 juillet, près de 13 ans après la découverte des corps d’au moins 11 victimes le long des rives de Gilgo Beach à Long Island.

Il a été accusé du meurtre de trois des soi-disant « Gilgo Four » – Megan Waterman, Melissa Barthelemy et Amber Costello.

Il est également le principal suspect du meurtre de Maureen Brainard-Barnes, qui a été vue vivante pour la dernière fois début juin 2007 à New York.

Les «Gilgo Four» ont tous été retrouvés en décembre 2010 à moins d’un quart de mile les uns des autres, liés par des ceintures ou du ruban adhésif et certains enveloppés dans de la toile de jute – leurs corps jetés le long de Gilgo Beach.

Les archives judiciaires montrent que M. Heuermann était lié aux meurtres par le biais d’un tuyau sur sa camionnette, d’une réserve de téléphones portables, de recherches « sadiques » en ligne, d’appels téléphoniques narguant les familles des victimes, des cheveux de sa femme trouvés sur les corps des victimes – et d’une croûte de pizza.

La première pièce du puzzle est venue lorsqu’un témoin dans l’affaire Amber Costello a révélé des détails sur un véhicule qu’une cliente conduisait lorsqu’elle a été vue vivante pour la dernière fois.

Costello, qui travaillait comme travailleuse du sexe, a été vue vivante le soir du 2 septembre 2010 lorsqu’elle a quitté son domicile à West Babylon. Un témoin a déclaré qu’elle était allée rencontrer un client qui conduisait une Chevrolet Avalanche de première génération.

L’année dernière, une recherche d’enregistrement a montré que l’homme local, M. Heuermann, possédait un modèle de première génération du camion au moment de la disparition de Costello. Il correspondait également à la description faite par le témoin de l’homme soupçonné d’être le tueur : un grand homme blanc ressemblant à un « ogre » dans la quarantaine, mesurant environ 6’4′ à 6’6″, avec des « cheveux foncés et touffus » et « de grandes lunettes ovales de type années 1970 ».

Les autorités perquisitionnent le domicile du suspect Rex Heuermann (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

La découverte de la voiture a conduit les enquêteurs à se concentrer sur M. Heuermann, notamment en exécutant 300 citations à comparaître, mandats de perquisition et autres procédures judiciaires pour obtenir des preuves permettant de déterminer son implication potentielle dans les meurtres.

Parmi ceux-ci figurait l’utilisation présumée par M. Heuermann de téléphones à brûleur, les procureurs affirmant qu’il avait utilisé des téléphones à brûleur pour contacter les trois femmes et prendre des dispositions pour les rencontrer au moment de leur disparition.

Il aurait également pris deux des téléphones portables des victimes – et en aurait utilisé un pour passer des appels téléphoniques narquois à l’une de leurs familles où il se serait vanté de son meurtre, selon des documents judiciaires.

L’ADN de M. Heuermann a été retrouvé sur l’une des victimes, tandis que les cheveux de sa femme ont été retrouvés sur trois des quatre femmes auxquelles il est lié.

Son arrestation intervient après que l’horrible affaire de tueur en série ait retenu l’attention de la nation pendant plus d’une décennie.

Les meurtres de Gilgo Beach ont longtemps déconcerté les responsables de l’application des lois du comté de Suffolk qui pensaient que cela pouvait être l’œuvre d’un ou plusieurs tueurs en série qui ciblaient les travailleuses du sexe et jetaient leurs corps le long des plages isolées d’Ocean Parkway.

L’affaire a commencé en mai 2010 lorsque Shannan Gilbert a disparu après avoir quitté à pied la maison d’un client près de Gilgo Beach.

Elle a appelé le 911 pour obtenir de l’aide en disant qu’elle craignait pour sa vie et qu’elle n’avait jamais été revue en vie.

Lors d’une recherche de Gilbert dans un fourré dense près de la plage, la police a découvert les restes d’une autre femme.

En quelques jours, les restes de trois autres victimes ont été retrouvés à proximité.

Au printemps 2011, les restes d’un total de 10 victimes avaient été retrouvés, dont huit femmes, un homme et un enfant en bas âge. La police a longtemps pensé qu’il pourrait s’agir de l’œuvre d’un ou plusieurs tueurs en série.

Le corps de Gilbert a ensuite été retrouvé en décembre 2011. Sa cause de décès est largement contestée, les autorités affirmant depuis longtemps qu’il n’est pas lié au ou aux tueurs en série, mais qu’elle est décédée d’une noyade accidentelle alors qu’elle s’enfuyait du domicile du client.

Cependant, une autopsie indépendante commandée par sa famille a conclu qu’elle était morte par strangulation et sa mère pense qu’elle a été assassinée.

Comme Gilbert, la plupart des victimes ciblées étaient des travailleuses du sexe, tandis que certaines n’ont pas encore été identifiées.

En plus de fouiller en profondeur le domicile de M. Heuermann à Long Island, les autorités enquêtent sur d’autres endroits liés au meurtrier accusé, y compris des unités de stockage à deux miles de là à Amityville.

Pendant ce temps, les forces de l’ordre enquêtent également sur des meurtres non résolus et des cas de personnes disparues dans toute l’Amérique, y compris à Las Vegas, en Caroline du Sud et à Atlantic City.