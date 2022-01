La police de Londres nie avoir retardé l’enquête « partygate » sur Boris Johnson

Il s’est engagé à « se mettre au travail » et espère que le rapport tirera un trait sur la question.

Mais la plupart des députés sont dans leur circonscription d’origine vendredi et ne doivent pas revenir pour les affaires parlementaires avant lundi.

Les révélations du « partygate » ont vu des appels à la démission de Johnson, en raison de la colère publique et politique généralisée à propos de la violation des règles que le gouvernement lui-même avait établies.

Des semaines de soi-disant révélations « partygate » ont forcé Johnson à ordonner à un haut fonctionnaire d’examiner les allégations, et son rapport devait être publié cette semaine.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.