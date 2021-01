La police de Londres chasse un homme qui a fraudé une femme âgée avec un faux vaccin COVID-19

La police de Londres recherche un homme qui a fraudé une femme âgée en lui injectant un faux vaccin COVID-19.

Des agents de la police de la ville de Londres ont déclaré que l’homme avait rendu visite à la victime de 92 ans le 30 décembre, affirmant avoir été envoyé par le National Health Service (NHS) pour administrer le vaccin.

La victime a permis à l’homme de rentrer chez elle, a reçu une piqûre au bras avec ce qu’elle a décrit comme un « instrument en forme de fléchette » et lui a donné 160 £ après avoir dit qu’elle serait remboursée par le NHS.

Il est rentré chez elle le 4 janvier et a demandé 100 livres supplémentaires.

La police a déclaré dans un communiqué que l’on ne savait pas avec quelle substance il lui avait injecté, mais qu’elle avait été examinée à son hôpital local et n’avait subi aucun effet indésirable.

« Il s’agit d’une agression dégoûtante et totalement inacceptable contre un membre du public qui ne sera pas tolérée », a déclaré l’inspecteur-détective Kevin Ives.

La police demande maintenant des informations sur l’homme, décrit comme étant blanc, dans la trentaine, mesurant 5 pieds 9 pouces, de taille moyenne et aux cheveux brun clair peignés. Il a également un accent londonien.

« Il est crucial que nous l’attrapions le plus tôt possible car non seulement il escroque des individus, mais il peut aussi mettre la vie des gens en danger », a également déclaré l’inspecteur-détective Kevin Ives.

Le Royaume-Uni a lancé sa campagne de vaccination début décembre et a jusqu’à présent vacciné près de 1,5 million de personnes. Il espère vacciner 15 millions de personnes – travailleurs de la santé et de première ligne ainsi que les personnes vulnérables et les personnes de plus de 75 ans – d’ici la mi-février.

Le vaccin est entièrement gratuit au Royaume-Uni et n’est disponible que via le NHS. Les gens ne peuvent être contactés que par leur médecin généraliste, leur fournisseur de soins de santé, leur employeur ou leur pharmacie locale pour le recevoir.

Action Fraud, le centre national britannique de signalement des fraudes et des cybercriminels, a également signalé à la suite de l’incident que «le NHS n’arrivera jamais à l’improviste chez vous pour administrer le vaccin ou vous demander votre compte bancaire, vos coordonnées de carte, votre code PIN ou vos mots de passe bancaires».