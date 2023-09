La police de Londres capture le suspect terroriste Daniel Khalife après une évasion audacieuse de prison

La police métropolitaine de Londres a arrêté le suspect de terrorisme Daniel Khalife après son évasion d’une prison de la région de Londres, ont annoncé samedi des responsables.

Les policiers ont appréhendé Khalife juste avant 11 heures, heure locale, dans la région de Chiswick, et il est actuellement en garde à vue, a indiqué la police métropolitaine dans un communiqué.

« Nous remercions le public et les médias pour leur soutien », ont déclaré les responsables.

Khalife, 21 ans, était démobilisé de l’armée en mai sous l’accusation d’avoir obtenu des informations qui pourraient être « directement ou indirectement utiles à un ennemi », ainsi que d’avoir fabriqué un canular à la bombe en plaçant trois cartouches avec des fils sur un bureau.

Il est resté en détention en attendant son procès, mais semble s’être évadé de la prison de Sa Majesté à Wandsworth peu avant 8 heures du matin mercredi. Les autorités ont suggéré que sa position dans la cuisine de la prison lui donnait accès à une camionnette de livraison de nourriture, sous laquelle il s’est attaché pendant qu’elle partait.

La présence de sangles sous la camionnette indique également que Khalife aurait pu « bénéficier d’une aide interne de la prison », a rapporté The Independent. UN responsable de la sécurité a déclaré au média que « toutes les indications sont qu’il s’agissait d’un travail orchestré et non d’une évasion opportuniste », et qu' »il est presque certain » que Khalife avait « une certaine aide ».

Le chef de la police du Met, Sir Mark Rowley, avait précédemment déclaré aux médias britanniques que l’évasion de Khalife d’une prison de haute sécurité était « clairement planifiée ».

Les premiers rapports n’indiquaient pas à qui Khalife aurait transmis des informations, mais la BBC a révélé jeudi que Khalife aurait pu chercher des informations au nom de l’Iran. Il aurait été jugé en novembre pour ses crimes.

La police a lancé une vaste recherche contre Khalife après son évasion mercredi. Vendredi, les recherches s’étaient limitées à Richmond Park, dans le sud-ouest de Londres, les agents parcourant la zone pendant la nuit et jusqu’au matin.

L’évasion a suscité des appels à la fermeture de la prison de Wandsworth, qu’un groupe de surveillance avait qualifié de « grave préoccupation » avant même l’évasion.

« Lorsque vous trouvez une prison comme Wandsworth, elle doit vraiment être fermée », a déclaré l’inspecteur en chef des prisons Charlie Taylor à Politics Hub sur Sky News. « En fin de compte, ce n’est pas une prison adaptée. »

« Vous avez besoin de prisons parce que vous devez desservir les tribunaux », a-t-il ajouté. « Nous sommes actuellement confrontés à une crise dans les prisons, rien qu’en termes de population… il n’y a qu’assez de prisons et de places disponibles pour le moment par rapport au nombre de prisonniers qui arrivent. »