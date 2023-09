La police de Londres arrête le suspect qui a donné un coup de tête à Roy Keane

La police métropolitaine de Londres a arrêté l’agresseur potentiel qui avait donné un coup de tête à Roy Keane après le match de Manchester United contre Arsenal. La vidéo montrait un collègue de Sky Sports, Micah Richards, retenant un homme alors que les deux analystes se dirigeaient vers le terrain des Emirats.

L’incident présumé du coup de tête s’est produit juste avant la fin du match. À l’époque, il semblait qu’Alejandro Garnacho venait de remporter le match pour Manchester United à la 88e minute. Pendant que Keane et Richards descendaient le terrain, VAR a marqué le but et Arsenal a continué à gagner. Le rapport indique que le supporter du stade a donné un coup de tête à Keane à la poitrine et au menton.

Richards est intervenu pour désamorcer la situation. Keane, une icône des équipes à succès de Manchester United dans les années 1990 et 2000, a connu une carrière mouvementée contre Arsenal. Certains affrontements notoires avec la légende d’Arsenal, Patrick Vieira, ont suscité un mépris notable de la part des supporters d’Arsenal. Ce conflit semble s’être étendu au travail d’expert de Keane.

Après le match de dimanche, la police a publié un communiqué sur son enquête sur l’incident.

« La police enquête suite à une agression qui aurait eu lieu à l’Emirates Stadium lors d’un match Arsenal contre Manchester United le dimanche 3 septembre. Les enquêtes sont en cours. Tout témoin ou toute personne ayant des informations est prié d’appeler le 101 réf CAD 6961/3 Sept. »

La police arrête le suspect qui a donné un coup de tête à Keane lors du match d’Arsenal

En tant qu’expert, Keane est célèbre pour son approche directe de l’analyse. L’ancien milieu de terrain de Manchester United ne retient aucun mot lorsqu’il critique les joueurs. C’est une façon d’agir similaire à celle de ses jours de jeu. Le fameux incident du tunnel contre Arsenal est l’un des moments les plus mémorables de ce derby historique. Cependant, il s’agit d’un cas rare où les fans s’en prennent aux experts.

Micah Richards, un ami proche de Keane à l’écran, est rapidement intervenu pour soutenir son collègue. Sky Sports a déclaré avoir compris que la police enquêtait sur l’incident dans son intégralité.

PHOTO : IMAGO/PA Images