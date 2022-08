La police de Londres a fouillé à nu des centaines d’enfants, déclenchant une enquête plus large

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Une enquête publique qui a révélé que la police de Londres avait fouillé des centaines d’enfants a déclenché l’alarme sur la pratique «traumatique» et une enquête plus large sur les abus potentiels à travers le pays. L’enquête a révélé que la police métropolitaine fouillait presque quotidiennement des enfants aussi jeunes que 10 ans et a révélé 650 fouilles à nu entre 2018 et 2020. Elle a indiqué que 42% des enfants étaient de jeunes garçons noirs.

La commissaire à l’enfance d’Angleterre a déclaré qu’elle n’était «pas convaincue» que la police «considérait systématiquement le bien-être des enfants» après que son rapport ait révélé qu’un adulte n’était pas là pendant près d’un quart des perquisitions. Et ce malgré une loi exigeant la présence d’un parent, d’un tuteur ou d’un travailleur social.

“Un pouvoir policier aussi intrusif et traumatisant pour les enfants qu’une fouille à nu doit être traité avec le plus grand soin et la plus grande responsabilité”, a déclaré la commissaire Rachel de Souza, qui a publié le rapport lundi.

Elle promis pour enquêter sur les forces de police à travers le pays. “Désolé, ce n’est pas suffisant”, a-t-elle déclaré après avoir annoncé les conclusions, que le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifiées de “gravement préoccupantes”.

L’enquête a commencé après que le cas d’une écolière noire en 2020 a provoqué des manifestations dans l’est de Londres. Des policières ont fouillé à nu la jeune fille de 15 ans, identifiée comme “Child Q” dans les médias britanniques et dans le rapport pour protéger sa vie privée, sur le terrain de l’école sans la présence d’un autre adulte et pendant qu’elle avait ses règles. Sa mère n’a pas été prévenue.

Un examen local a déclaré plus tôt cette année que même si l’enfant était déshabillée en raison de soupçons qu’elle transportait du cannabis, la police n’a découvert aucune drogue et a conclu que le racisme avait probablement influencé leur approche. L’incident a bouleversé la jeune fille au point qu’elle a été référée pour un soutien psychologique.

Watchdog dit que les policiers de Londres se sont livrés à un comportement misogyne, raciste et discriminatoire

“Child Q n’était pas un problème isolé”, selon De Souza, qui a dit le cas indiquait des problèmes plus profonds de protection des enfants.

Dans un e-mail, la police métropolitaine a déclaré mardi qu’elle s’efforçait “d’équilibrer le maintien de l’ordre nécessaire pour ce type de recherche avec l’impact considérable qu’il peut avoir sur les jeunes”.

Après le tollé suscité par Child Q, les policiers de son arrondissement de Londres ont reçu une formation sur les préjugés raciaux, notamment sur le fait de ne pas traiter les enfants noirs comme des adultes. La police de Londres a déclaré qu’elle avait apporté des changements tels que l’augmentation du niveau d’approbation nécessaire avant qu’un agent ne lance une telle fouille à nu et le lancement d’un examen de sa politique de fouille des mineurs.

Le rapport du commissaire a reconnu que les forces de police de la ville s’étaient « engagées à plusieurs changements », tout en recommandant plus de formation et de contrôle. Mais certains militants ont appelé à la fin des fouilles à nu des enfants, plutôt que de tenter de l’améliorer avec les meilleures pratiques.

Les protestations contre le meurtre de George Floyd par la police en 2020, qui se sont propagées dans le monde entier, y compris en Grande-Bretagne, ont poussé le pays à faire face à son propre système de police, y compris le pouvoir pour les agents d’arrêter et de fouiller les personnes soupçonnées de port d’armes ou d’autres activités criminelles. Les données montrent que les Noirs sont arrêtés à des taux disproportionnés.

Comment le meurtre de George Floyd a déclenché un bilan mondial

La dernière enquête montre que sur tous les garçons fouillés à nu chaque année, plus de la moitié étaient noirs, comme l’a décrit l’officier. En 2018, il était de 75%, alimentant les préoccupations de profilage racial.

La moitié de toutes les fouilles d’enfants n’ont abouti à aucune autre action, ce qui remet en question leur nécessité, a déclaré De Souza. Et dans un cas sur cinq, la fouille a été étiquetée « à un autre endroit », il n’a donc pas été possible de déterminer où elle a eu lieu, indique le rapport.

La responsabilité britannique et les groupes d’enfants ont appelé à une plus grande transparence dans l’utilisation des pouvoirs de la police. “Ce problème ne se limitera pas à une force de police dans une partie du pays”, a déclaré Anna Edmundson, responsable des politiques et des affaires publiques à la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants.

Pour Kevin Blowe, coordinateur des campagnes au Network for Police Monitoring, l’utilisation “horrifiante” des fouilles à nu sur les enfants “fait partie du tableau d’ensemble du fait de ne pas voir les jeunes comme ayant bien plus besoin d’aide que de répression”.