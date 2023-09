La police de l’OKC enquête sur une attaque au couteau au centre technologique Francis Tuttle

La police enquête sur une attaque au couteau au centre technologique Francis Tuttle, dans le nord-ouest de l’OKC. La police n’a pas précisé ce qui avait conduit à l’agression. Mise à jour : 9 h 36 HAC le 22 septembre 2023

Les autorités enquêtent sur une agression au couteau survenue vendredi matin sur le campus de Portland du Francis Tuttle Technology Center, dans le nord-ouest d'Oklahoma City. Obtenez les dernières nouvelles intéressantes en cliquant ici. La police a déclaré à KOCO 5 que quelqu'un avait été poignardé à l'épaule sur le campus près de la 150e rue nord-ouest. et Portland Avenue. Leur état est inconnu. La police n'a pas précisé ce qui a conduit à l'attaque au couteau.>> Téléchargez l'application KOCO 5. Sky 5 a survolé les lieux, montrant plusieurs voitures de police sur les lieux. KOCO 5 fournira plus de détails lorsqu'ils seront disponibles.