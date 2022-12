La police de l’Ohio supplie le kidnappeur présumé de rendre un jumeau de 5 mois qui se trouvait à l’intérieur d’une voiture volée – Boston News, Météo, Sports

(CNN) – Une recherche d’un garçon de 5 mois entre dans un quatrième jour jeudi, avec Columbus, Ohio, les enquêteurs continuant de supplier son ravisseur présumé de rendre l’enfant.

Le petit garçon et son jumeau, Kason et Kyair Thomass, étaient à l’intérieur d’une Honda Accord 2010 noire lundi soir pendant que leur mère récupérait une commande au restaurant alors qu’elle travaillait comme chauffeur DoorDash.

La mère, Wilhelmina Barnett, est sortie du restaurant pour trouver la voiture partie, avec ses jumeaux. Kyair a été retrouvé abandonné près de l’aéroport international de Dayton vers 4 h 15 mardi.

Kason est toujours porté disparu jeudi matin.

Mercredi, le suspect Nalah Jackson, 24 ans, a été accusé avec deux chefs d’accusation d’enlèvement. Jackson, qui, selon la police, a pris la Honda avec les jumeaux à l’extérieur du restaurant, n’a pas non plus été retrouvé.

« Nalah Jackson, je vous en supplie, veuillez rendre Kason Thomas. Nous vous remercions d’avoir renvoyé Kyair. Vous nous avez déjà montré que vous pouviez faire ce qu’il fallait. Vous pouvez le ramener dans n’importe quel endroit sûr », a déclaré le chef de la police de Columbus, Elaine Bryant, lors d’une conférence de presse mardi.

Après le vol de la voiture, Jackson a été vue devant une caméra avec le véhicule dans une station-service à Huber Heights où elle a demandé de l’argent à un employé, ont déclaré les enquêteurs. La police a libéré images de surveillance de Jackson à la station-service alors qu’ils demandaient au public d’appeler s’ils la voyaient, l’enfant ou la Honda.

Barnett et d’autres membres de la famille ont recherché Kason dans toute la région de Dayton mardi, y compris à la station-service, a-t-elle déclaré. Affilié CNN WSYX.

“Mes bébés me manquent. Ils me manquent d’être ensemble et leur sourire », a-t-elle déclaré à WSYX.

Elle a dit qu’elle s’inquiétait pour la sécurité de son fils et s’il était nourri.

« Kason, il adore manger et c’est pourquoi je suis si inquiet. Je sais qu’il flippe. Il mange si vite. Il mange en 3 à 5 minutes », a déclaré Barnett.

Le ravisseur présumé a été vu pour la dernière fois à l’aéroport, selon la police

Le véhicule a un autocollant d’immatriculation déchiré de l’Ohio sur le pare-chocs arrière et un autocollant de pare-chocs blanc qui dit “Westside City Toys”.

Les autorités ont déclaré que la voiture aurait déjà eu un accident et qu’elle présentait des dommages et un transfert de peinture violette sur son côté gauche.

La dernière observation confirmée de Jackson a eu lieu à l’aéroport, a déclaré le chef adjoint de la police de Columbus, Smith Weir. Il n’y a eu aucune observation confirmée de Kason jusqu’à présent.

Les enquêteurs ont obtenu une vidéo de surveillance de l’aéroport, où Jackson a été vu en train de demander aux gens d’utiliser leur téléphone, a déclaré Weir. La police a pu contacter certaines de ces personnes, a-t-il ajouté.

Le véhicule que Jackson est soupçonné d’avoir volé a été acheté récemment et n’avait pas de plaque d’immatriculation et son numéro VIN n’était pas enregistré, ce qui le rendait plus difficile à suivre, a déclaré Weir.

“Nous n’avons aucune observation et c’est ce qui est frustrant pour nous. Cette voiture doit être quelque part. Cette personne doit être quelque part et elle est avec un enfant de 5 mois et donc si les gens voient quelque chose qui sort de l’ordinaire, nous vous demandons de nous apporter les conseils. Nous voulons ramener ce bébé à la maison », a déclaré mercredi le premier chef adjoint de la police de Columbus, LaShanna Potts.

La grand-mère des jumeaux, LaFonda Thomass, a supplié le retour de Kason lors d’une veillée mercredi.

“Si vous le regardez et que vous voyez quelque chose, voyez un enfant précieux qui aspire à sa mère”, a-t-elle déclaré. “Nous vous en supplions, s’il vous plaît, s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites ce qu’il faut et ramenez simplement mon bébé à la maison.”

