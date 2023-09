La police de l’Ohio publie une vidéo de la fusillade mortelle de la police sur Ta’Kiya Young, enceinte de 21 ans – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Des images récemment publiées par une caméra corporelle de la police montrent un policier tirant à travers le pare-brise de la voiture d’une femme enceinte après qu’elle a été accusée de vol à l’étalage dans une épicerie d’une banlieue de Columbus, Ohio, la semaine dernière.

La femme, Ta’kiya Young, 21 ans – dont sa famille a qualifié la mort d’« acte criminel » et d’« abus flagrant de pouvoir et d’autorité » après avoir vu les images – a ensuite été déclarée morte dans un hôpital.

La vidéo montre un policier du canton de Blendon s’approchant de la fenêtre du côté conducteur de Young devant un Kroger à Westerville et lui disant à plusieurs reprises de sortir de la voiture.

Un deuxième officier, qui porte également une caméra corporelle, se place alors devant la berline.

«Ils ont dit que vous aviez volé quelque chose… sortez de la voiture», dit l’officier à la fenêtre, disant à Young de ne pas partir.

«Je n’ai pas volé de merde», peut-on entendre Young dire alors que les deux se disputent avec sa fenêtre légèrement entrouverte.

La police avait précédemment déclaré qu’un employé d’une épicerie avait informé les policiers qu’une femme qui avait volé des bouteilles d’alcool se trouvait dans une voiture garée devant le magasin.

« Sortez de cette putain de voiture », dit l’officier debout devant la voiture, son arme dégainée et sa main gauche appuyée sur le capot de la voiture, montre la vidéo.

À un moment donné, on entend Young dire : « Tu vas me tirer dessus ?

On peut alors voir Young tourner le volant de la voiture tandis que l’agent à côté de sa fenêtre continue de la presser de sortir du véhicule.

« Sortez de cette putain de voiture », répète l’officier devant la voiture alors que le véhicule commence à avancer lentement, montre la vidéo.

Quelques secondes s’écoulent, puis l’agent qui se tient devant le capot tire à travers le pare-brise.

Après le coup de feu, les policiers ont couru à côté de la voiture en criant au conducteur de s’arrêter.

La voiture roule sur un trottoir entre deux colonnes de briques et pénètre dans un immeuble.

Les agents appellent des renforts et brisent la vitre pour atteindre le conducteur, qui semble affalé sur le côté.

Brian Steel, vice-président exécutif de l’Ordre Fraternel de la Police Capital City Lodge #9, a déclaré : « Une arme n’est pas seulement une arme à feu. Une arme, c’est aussi un véhicule de 2 000 livres que quelqu’un met en marche et conduit vers vous.

« Je comprends pourquoi cela pourrait être justifié mais, encore une fois, je ne prends pas cette décision », a déclaré Steel aux journalistes vendredi, faisant référence à la fusillade. Il a dit qu’il supposait que l’agent croyait qu’il ne pouvait pas s’écarter du véhicule assez rapidement.

Young était enceinte ; son enfant à naître n’a pas survécu

Les images de la caméra corporelle publiées par le service de police du canton de Blendon ont brouillé les visages des policiers. Les images sont montées et assemblées.

Young était enceinte au moment de sa mort et le fœtus n’a pas survécu, a déclaré précédemment le bureau du coroner du comté de Franklin. La cause du décès de Young est en suspens.

La police a déclaré que le Bureau of Criminal Investigation de l’Ohio menait une enquête indépendante sur la fusillade.

L’enquête du BCI pourrait prendre « plusieurs semaines ou mois », selon Steve Irwin, attaché de presse du bureau du procureur général de l’Ohio, qui comprend BCI. Une fois terminées, les conclusions de l’enquête seront transmises au procureur du comté qui prendra la décision de poursuivre toute accusation potentielle, a-t-il indiqué.

La famille de Young et son avocat, dans un communiqué publié après avoir visionné la vidéo vendredi, ont déclaré que les images montraient qu’il était « indéniable que la mort de Ta’Kiya était non seulement évitable, mais aussi un abus flagrant de pouvoir et d’autorité ».

« Après avoir vu la séquence vidéo de sa mort, il s’agit clairement d’un acte criminel et la famille exige une inculpation rapide de cet officier pour les meurtres de Ta’Kiyah et de sa fille à naître », indique le communiqué.

La police affirme que des policiers ont été victimes d’une « agression »

La police affirme que les policiers n’ont pas « renoncé à leurs droits en tant que victimes » dans cet incident et qu’ils cachent leur identité.

« Lorsque Mme Young a conduit sa voiture directement sur le policier n°1, le heurtant, le policier n°1 a été victime d’une tentative d’agression au volant », a déclaré la police dans un communiqué de presse.

« Lorsque Mme Young s’est éloignée du policier n°2 alors que sa main et une partie de son bras étaient encore dans la vitre du côté conducteur, le policier n°2 a été victime d’une agression délictuelle », selon la police.

Les autorités ont déclaré que les policiers avaient rapidement aidé Young après la fusillade, ajoutant que les services d’urgence avaient été appelés 10 secondes après qu’elle ait été sortie de la voiture. Le policier qui a tiré a également saisi un kit de traumatologie et a appliqué un pansement thoracique sur sa blessure moins de deux minutes après qu’elle ait été retirée du véhicule.

Le policier qui a tiré avec son arme est toujours en congé administratif, mais le deuxième policier est de retour au travail. Le chef John Belford a déclaré qu’après avoir visionné les vidéos, il ne voyait aucune raison de garder le deuxième officier en congé.

« Je l’ai renvoyé au travail, car nos effectifs sont déjà très limités », a-t-il déclaré, soulignant que les deux officiers seraient toujours soumis à un « examen administratif complet » après l’enquête du BCI.

« La semaine dernière, il y a eu une tragédie dans notre communauté », a déclaré Belford dans un communiqué. En raison d’éventuels litiges, a-t-il déclaré, le ministère est « très limité dans ce que nous pouvons dire ».

« Nous sommes aussi transparents et ouverts que possible, compte tenu de ces contraintes juridiques importantes. » Il a cité une enquête en cours du BCI et d’éventuelles « actions personnelles » concernant l’officier qui a ouvert le feu.

La politique sur le recours à la force du service de police du canton de Blendon stipule que lorsque cela est « faisable », les agents doivent prendre des « mesures raisonnables » pour s’écarter du chemin d’un véhicule qui s’approche au lieu de tirer avec une arme.

« Un agent ne devrait tirer avec une arme à feu sur un véhicule en mouvement ou ses occupants que s’il croit raisonnablement qu’il n’existe aucun autre moyen raisonnable disponible pour éviter la menace imminente du véhicule, ou si une force mortelle autre que le véhicule est dirigée vers l’agent ou d’autres », indique la politique.

La famille de Young, dans le communiqué, a déclaré : « Ta’Kiya était un phare d’amour, de force et d’énergie pour tous ceux qui la connaissaient. Son décès tragique a laissé un vide que les mots ne peuvent décrire, en particulier pour ses deux jeunes fils, qui doivent désormais grandir sans l’amour et les conseils de leur mère, et en comprenant les circonstances qui ont conduit à son homicide.

Le communiqué indique que la fusillade « est un autre rappel douloureux de la nécessité urgente d’un réexamen approfondi de la formation, des politiques et des procédures de la police ».

