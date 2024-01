La police de l’Ohio a utilisé des flash-bangs lors d’une descente dans une maison avec un enfant en bas âge branché sur un ventilateur à l’intérieur, selon des images de la caméra corporelle

CNN

La police d’Elyria, dans l’Ohio, a déployé des flash-bangs explosifs lors d’une descente dans une maison la semaine dernière alors qu’un enfant en bas âge sous ventilateur était à l’intérieur, des images de caméras portées sur le corps récemment publiées montrent, et la mère dit que son enfant a été blessé lors de l’incident.

Des images des caméras corporelles de huit agents ont été publiées mardi par le bureau du maire d’Elyria, Kevin Brubaker, qui a demandé une enquête extérieure sur l’incident du 10 janvier et sur la manière dont le mandat de perquisition pour la maison a été obtenu.

Le mandat a été exécuté dans le cadre d’une enquête en cours concernant plusieurs armes volées récupérées dans une autre résidence, selon un rapport de police libéré par la ville mardi.

La mère, qui s’est identifiée dans les images de la caméra corporelle comme étant Courtney Price, a déclaré WOIO, affilié à CNN que son fils, Waylon, a reçu un diagnostic de pneumopathie chimique – une forme d’irritation pulmonaire – depuis le raid. Price a déclaré que la condition était causée par l’inhalation de produits chimiques libérés par les flash bangs.

La police a cependant déclaré dans Une libération que les appareils « ne produisent pas de combustion continue et ne déploient ni ne contiennent de gaz poivre ou d’agents chimiques ».

“Toute allégation suggérant que l’enfant a été exposé à des agents chimiques, à un manque de soins médicaux ou à une négligence est fausse”, a déclaré la police d’Elyria dans son communiqué.

Dans la séquence, des policiers se positionnent à l’extérieur de la maison peu après 14 heures et un policier crie : « Mandat de perquisition de la police, venez à la porte !

Environ 10 secondes plus tard, un policier utilise un poteau pour déclencher un éclair à l’extérieur de l’une des fenêtres, la brisant. Un autre flash-bang a également été déployé dans l’allée, selon le rapport de police, qui ajoute : “Cette méthode de livraison était contrôlée et conçue comme une distraction délibérée.”

Les policiers sont ensuite entrés par la porte d’entrée avec un bélier et ont rencontré la mère, qui est sortie de la maison les mains levées, comme le montrent les images. Son visage est masqué dans la vidéo de la caméra corporelle. Elle est ensuite menottée et peut être entendue expliquer à la police que la maison appartient à son oncle et sa tante et qu’elle reste avec eux.

Dans l’une des vidéos, la femme explique qu’elle et son enfant sont les seules personnes présentes dans la maison à ce moment-là. Elle dit aux policiers que son enfant a un problème de santé préexistant et qu’il est sous respirateur à l’intérieur. Un agent fouillant la maison trouve l’enfant dans un transat près d’un berceau et le bruit de l’équipement médical peut être entendu, montre une vidéo. La femme est ensuite amenée à l’étage et discute avec les policiers de l’état de son enfant.

La police a indiqué dans son communiqué qu’une femme et son enfant de 17 mois avaient été retrouvés à l’intérieur de la maison. Les détectives, les ambulanciers et la mère « ont évalué l’état de l’enfant, confirmant que l’enfant ne présentait aucune blessure apparente et visible », indique le communiqué.

“L’enfant était connecté à plusieurs machines et se trouvait à une grande distance de la vitre cassée”, indique le rapport de police, soulignant que l’enfant ne semblait “pas blessé”.

Les noms de la mère et de l’enfant ont été expurgés dans les documents rendus publics par la ville.

Price, 25 ans, a déclaré à WOIO qu’elle était la femme qui avait interagi avec la police à l’intérieur de la maison. Sa tante, Redia Jennings, a déclaré à l’affilié qu’elle et son mari avaient loué la maison au cours de l’année écoulée. Les dossiers de propriété obtenus par CNN indiquent que Jennings habite à l’adresse perquisitionnée par la police.

Alors que le raid se déroulait, Price a déclaré qu’elle avait été stupéfaite lorsque les lumières ont clignoté, que la fumée a rempli la maison et que la police est entrée par la porte d’entrée.

“Je ne savais pas quoi faire parce qu’il y avait des armes pointées sur moi”, a déclaré Price à l’affilié. “Je voulais courir vers (mon fils), mais je savais que si je courais vers lui, ils auraient pu tirer.”

Jennings a déclaré que l’adolescent recherché par la police n’avait pas vécu dans la maison depuis plus d’un an, mais que la police était venue au domicile environ cinq fois pour le chercher.

Dans l’une des vidéos, un officier demande : « Y a-t-il juste un poussin là-dedans et un bébé ? » et un autre officier répond : « Devinez. La cible était à l’école.

Le maire a demandé au bureau du shérif du comté de Lorain d’enquêter sur l’incident, ainsi que sur la manière dont le mandat a été obtenu.

“Bien que les images capturées illustrent clairement ce qui s’est produit et ce qui ne s’est pas produit lors de l’exécution du mandat de perquisition, elles ne répondent pas aux questions sur ce qui a conduit au mandat lui-même”, a déclaré le maire Brubaker.

Jennings a déclaré à WOIO que la famille envisageait d’intenter une action en justice contre le service de police et déménageait dans une nouvelle maison cette semaine.

CNN a contacté le maire Brubaker, le bureau du shérif du comté de Lorain et Courtney Price.

Sharif Paget, Yan Kaner et Amanda Jackson de CNN ont contribué à ce rapport.