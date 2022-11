La police de Little Rock accusée d’avoir tué Terence Caffey lors de son arrestation

Nous voici de nouveau avec un autre cas de policiers qui se moquent vraiment des personnes qu’ils arrêtent. Les morts par balle et les passages à tabac sont certainement une manifestation plus extérieure de violence contre les Noirs, mais ces deux exemples ne maximisent pas la liste des façons dont la police adopte un comportement potentiellement mortel.

Terence Caffey de Little Rock, Arkansas est décédé l’année dernière le 21 décembre 2021, après avoir été appréhendé à la suite d’une bagarre avec des employés d’un cinéma local. Selon THV11, Caffey, armé uniquement de ses mains et de ses pieds, a attaqué plusieurs employés et un adjoint du shérif en congé. Après l’avoir finalement maîtrisé aux côtés d’officiers répondants, Caffey a été traîné à l’extérieur où des images de caméras corporelles le montrent résistant et devant être maîtrisé une fois de plus.

À ce stade, plusieurs officiers maintiennent Caffey tandis qu’un garde son genou sur le dos. Caffey a été retenu au sol pendant environ 8 minutes avant d’être placé à l’arrière d’un véhicule de patrouille. À ce stade, bien qu’il ne montre pas beaucoup de signe de vie, Caffey était toujours conscient mais clairement en train de travailler. 3 minutes se sont écoulées avant qu’il ne reçoive des soins médicaux des pompiers qui ont constaté que Caffey ne respirait plus. Ce n’est qu’à ce moment-là que les procédures de sauvetage d’urgence ont commencé.

La vidéo ci-dessous n’est sortie que le 23 septembre dernier.

KATV rapporte que la famille a engagé Ben Crump comme avocat et a également obtenu une autopsie indépendante qui contredit le médecin légiste.

“Notre médecin légiste pense qu’il est mort à ce moment-là, et ils l’ont mis dans la voiture”, a déclaré Crump. “Ils l’ont mis dans la voiture et c’est comme si ce n’était pas un problème, ils restaient là et ils donnaient tous un coup de pied, parlant comme si ce n’était pas un problème. Enfin, l’un des agents va vérifier à l’arrière de la voiture de police avec sa lumière et ils disent oh nous avons un problème. Peut-être qu’il ne disait pas simplement qu’il ne pouvait pas respirer.

Laissez le département du shérif du comté de Pulaski le dire, ils ont appris que Caffey avait hérité d’un trait rare de drépanocytose qui est devenu actif lors de l’arrestation et de la contention physique. Leur position est que les agents impliqués n’ont pas exercé une force inutile et qu’ils n’ont pas non plus omis de fournir des soins suffisants.

Que voyez-vous dans cette vidéo ?