La police de l’Indiana récupère 2 profils ADN de restes humains trouvés dans la propriété d’un homme d’affaires décédé depuis longtemps

WESTFIELD, Ind. (AP) – Les autorités de l’Indiana ont récupéré deux profils ADN humains complets à partir d’os et de fragments d’os trouvés sur une propriété appartenant autrefois à un homme d’affaires décédé depuis longtemps soupçonné d’avoir commis une série de meurtres dans les années 1980 et 1990.

Le coroner du comté de Hamilton, Jeff Jellison, a déclaré que le laboratoire de la police de l’État de l’Indiana était en mesure de produire les deux profils ADN cette semaine parmi un lot d’os et de fragments soumis à l’agence d’État dans le cadre d’un effort renouvelé pour identifier davantage de restes humains trouvés sur la propriété d’Herbert Baumeister.

Baumeister avait 49 ans lorsqu’il s’est suicidé au Canada en juillet 1996 alors que les enquêteurs cherchaient à l’interroger sur les restes découverts à Fox Hollow Farm, son domaine de 18 acres à Westfield, une ville du comté de Hamilton située à quelques kilomètres au nord d’Indianapolis.

L’année dernière, Jellison a demandé aux proches de jeunes hommes qui ont disparu entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 1990 de soumettre des échantillons d’ADN à son bureau dans le cadre d’un effort renouvelé pour identifier plus des quelque 10 000 os et fragments calcinés trouvés sur la propriété de Baumeister.

Il a dit qu’il espérait que les deux profils ADN nouvellement développés pourraient permettre de fermer les yeux sur les familles d’hommes qui ont disparu il y a des décennies.

« Vraiment, ceux qui travaillent avec nous de la police de l’État de l’Indiana sont le joueur de ligne offensif de cette enquête », a déclaré Jellison à WXIN-TV. « Toute identification que nous pourrions obtenir sera le résultat de leur travail acharné. »

Les enquêteurs pensaient que Baumeister, un père marié de trois enfants qui fréquentait les bars gays, avait attiré des hommes chez lui et les avait tués. En 1999, les autorités l’avaient lié à la disparition d’au moins 16 hommes depuis 1980, dont plusieurs dont les corps avaient été retrouvés jetés dans des ruisseaux peu profonds du centre rural de l’Indiana et de l’ouest de l’Ohio.

Lorsque Jellison a annoncé le renouvellement de l’effort d’identification en novembre, il a déclaré que les enquêteurs pensaient que les 10 000 os et fragments calcinés trouvés sur la propriété de Baumeister pourraient représenter les restes d’au moins 25 personnes. Onze échantillons d’ADN humain ont été extraits de ces os lors de l’enquête initiale dans les années 1990.

Huit de ces personnes, tous des jeunes hommes, ont été identifiées et appariées à des échantillons d’ADN, mais trois profils ADN restants sont des individus inconnus, a déclaré Jellison l’année dernière.

Les enquêteurs de la police d’État vont maintenant travailler pour comparer les deux nouveaux profils ADN aux échantillons soumis par des proches d’hommes disparus depuis longtemps, et également vérifier s’ils correspondent à ceux des huit hommes dont les restes ont été précédemment identifiés.

« Ils font maintenant les échantillons de comparaison et accélèrent ce processus maintenant que nous avons de l’ADN moderne », a déclaré Jellison à WTHR-TV.

Si aucune correspondance avec ces échantillons n’est trouvée, il a déclaré que les efforts de la police d’État s’étendraient à l’échelle nationale en utilisant des bases de données ADN nationales. Si cela échoue, Jellison a déclaré que son bureau pourrait s’associer à une société privée de tests ADN pour effectuer des tests de «généalogie génétique médico-légale».

Dans l’intervalle, Jellison a déclaré que la police d’État s’efforçait d’extraire davantage de profils ADN des restes trouvés sur la propriété de Baumeister.

« C’est l’histoire que je veux raconter, c’est qui sont ces gens. C’est mon travail de dire qui ils sont et de parler pour eux », a déclaré Jellison.

The Associated Press