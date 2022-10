La police de l’Indiana a mis à jour lundi le meurtre de 2 adolescentes

DELPHI, Ind. (AP) – La police enquêtant sur le meurtre non résolu de deux adolescentes tuées lors d’une randonnée en 2017 dans le nord de l’Indiana a annoncé vendredi qu’elle tiendrait une conférence de presse lundi pour faire le point sur son enquête.

La police de l’État de l’Indiana a déclaré que les responsables “annonceront une mise à jour de l’enquête Delphi” lors de la conférence de presse de lundi, mais n’ont donné aucune indication sur ce qu’ils annonceraient concernant les meurtres en février 2017 de Liberty German, 14 ans, et d’Abigail Williams, 13 ans.

L’avis de la police d’État a déclaré que la conférence de presse comprendra des responsables de la police d’État, du bureau du shérif du comté de Carroll, du bureau du procureur du comté de Carroll et du US Marshals Service. L’avis indique que les forces de l’ordre et les procureurs “ne fourniront pas de déclaration avant l’événement”.

Un message demandant des informations supplémentaires sur la conférence de presse a été laissé vendredi au shérif du comté de Carroll, Tobe Leazenby, par l’Associated Press.

Les corps de German et Williams ont été retrouvés dans une zone accidentée près d’un sentier de randonnée le 14 février 2017, un jour après leur disparition alors qu’ils marchaient sur ce sentier près du pont Monon High. Ce pont se trouve juste à l’extérieur de leur ville natale de Delphes, à environ 97 kilomètres au nord-ouest d’Indianapolis.

Quelques jours après les meurtres, les enquêteurs ont publié deux photos granuleuses d’un suspect marchant sur le pont ferroviaire abandonné que les filles avaient visité, et un enregistrement audio d’un homme soupçonné d’être le suspect disant “en bas de la colline”.

Les autorités ont depuis publié deux croquis du meurtrier présumé, dont un en avril 2019 basé sur une vidéo du téléphone portable de German qui serait plus précise qu’un croquis publié en juillet 2017.

La police a également publié une vidéo en avril 2019 qui montre l’homme soupçonné d’avoir tué les adolescents marchant sur le pont ferroviaire abandonné que les filles avaient visité.

En décembre 2021, la police d’État a annoncé qu’elle cherchait des informations auprès de personnes qui avaient été en contact avec quelqu’un qui utilisait un profil en ligne fictif pour communiquer avec des jeunes filles.

La police d’État a déclaré à ce moment-là que les enquêteurs enquêtant sur la mort de German et de Williams avaient découvert un profil en ligne fictif nommé “anthony_shots” qui a été utilisé de 2016 à 2017 sur Snapchat, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux.

The Associated Press