La police de l’Idaho cherche une voiture vue près du site où 4 étudiants ont été tués

BOISE, Idaho (AP) – La police demande de l’aide pour retrouver l’occupant d’une voiture qui a été vue près de l’endroit où quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été poignardés à mort le mois dernier, affirmant que cette personne pourrait avoir des “informations critiques” sur l’affaire.

Le département de police de Moscou a publié une déclaration mercredi après-midi demandant l’aide du public pour retrouver la personne ou les personnes à l’intérieur d’une Hyundai Elantra blanche fabriquée entre 2011 et 2013 qui se trouvait près de la maison hors campus aux petites heures du matin du 13 novembre. ne pas avoir la plaque d’immatriculation de la berline.

“Vos informations, que vous pensiez qu’elles sont importantes ou non, pourraient être la pièce du puzzle qui aide les enquêteurs à résoudre ces meurtres”, a écrit le département.

Relativement peu de détails ont été publiés sur les meurtres de Madison Mogen, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin. Le département de police n’a pas encore nommé de suspect ni procédé à des arrestations, et les enquêteurs n’ont pas encore trouvé d’arme. Les autopsies ont déterminé que les quatre étudiants avaient été poignardés à mort, l’attaque ayant probablement commencé pendant qu’ils dormaient.

«Des conseils et des pistes ont conduit les enquêteurs à rechercher des informations supplémentaires sur un véhicule se trouvant dans les environs immédiats de la résidence de King Street aux petites heures du matin du 13 novembre. Les enquêteurs pensent que le ou les occupants de ce véhicule pourraient avoir des informations essentielles à partager concernant cette affaire », a écrit le département dans un communiqué de presse. “Si vous connaissez ou possédez un véhicule correspondant à cette description, ou si vous connaissez quelqu’un qui aurait conduit ce véhicule les jours précédant ou le jour des meurtres, veuillez transmettre cette information à la ligne d’information.”

Le département de police de Moscou a demandé à toute personne disposant d’informations d’envoyer un e-mail ou d’appeler sa ligne téléphonique au 208-883-7180. Le FBI, qui aide à l’enquête, a créé un site Web où les gens peuvent télécharger des images de caméras de sécurité ou d’autres médias numériques de la zone qui ont été enregistrées au moment des meurtres.

Les quatre victimes poignardées étaient des amis et des membres du système grec de l’université. Les meurtres ont laissé la communauté très unie de Moscou stupéfaite et en deuil, brisant le sentiment de sécurité que beaucoup avaient dans la ville agricole et universitaire rurale. Mogen, Goncalves et Kernodle vivaient avec deux autres colocataires dans la maison de location juste en face du campus, et Chapin – le petit ami de Kernodle – était là en visite.

Le chef de la police de Moscou, James Fry, était à la maison de location avec d’autres agents des forces de l’ordre mercredi, récupérant certaines des choses qui appartenaient aux victimes afin qu’elles puissent être rendues à leurs familles. Il avait annoncé le plan lundi, affirmant que le retour d’objets significatifs aux familles aiderait, espérons-le, à la guérison des familles.

De nombreuses ressources ont été consacrées à la résolution de l’affaire, dont six détectives du département de Moscou, 48 enquêteurs du FBI et plus d’une douzaine d’enquêteurs de la police de l’État de l’Idaho.

“Nous allons faire notre travail et nous allons le faire au mieux de nos capacités”, a déclaré Fry à l’extérieur de la maison mercredi. “Nous le devons aux familles, nous le devons aux victimes, nous le devons à notre communauté, alors nous allons continuer.”

Rebecca Boone, Associated Press