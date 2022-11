La police de l’Idaho cherche une vidéo de surveillance après avoir poignardé des morts

BOISE, Idaho (AP) – Les autorités enquêtant sur la mort par coups de couteau de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho alors qu’ils dormaient dans une maison près du campus demandent une vidéo de surveillance extérieure pour aider à résoudre le crime d’une semaine.

Le département de police de Moscou a demandé samedi soir aux entreprises et aux résidences de certains quartiers de la ville toute séquence enregistrée entre 3 heures du matin et 6 heures du matin le 13 novembre, le jour du meurtre.

La police a déclaré avoir reçu environ 500 pourboires après que les meurtres ont secoué la communauté de 25 000 habitants de l’Idaho Panhandle. La ville universitaire verdoyante située à environ 130 kilomètres au sud de Spokane, dans l’État de Washington, a connu un homicide pour la dernière fois il y a environ cinq ans.

Samedi également, la police a déclaré qu’un chauffeur privé qui avait ramené deux des femmes à la maison n’était pas impliqué dans le crime.

La police a prévu une conférence de presse dimanche après-midi pour fournir des mises à jour.

Les quatre victimes étaient membres de fraternités et de sororités : les seniors Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho, et Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; junior Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho; et étudiant de première année Ethan Chapin, 20 ans, de Mount Vernon, Washington. Les femmes étaient colocataires et Chapin sortait avec Kernodle.

La police a déclaré que Chapin et Kernodle étaient à la maison de Sigma Chi dans les camps de l’Université de l’Idaho et sont rentrés chez eux vers 1 h 45 le 13 novembre. La police a déclaré que Mogen et Goncalves étaient dans un bar appelé The Corner Club au centre-ville de Moscou, ont quitté le bar et s’est arrêté à un food truck, puis est également rentré chez lui vers 1h45 du matin

La police a déclaré samedi que Mogen et Goncalves avaient appelé plusieurs fois un homme qu’ils n’avaient pas identifié, et que cette information fait partie d’une enquête en cours.

De plus, la police a déclaré qu’une personne portant un sweat à capuche et vue dans une vidéo au camion de restauration près de Mogen et Goncalves peu de temps avant leur retour à la maison n’était pas impliquée dans le crime.

La police a déclaré que deux autres colocataires qui se trouvaient dans la maison la nuit du meurtre étaient rentrés chez eux vers 1 heure du matin et avaient dormi pendant l’attaque, se réveillant plus tard dans la journée. La police a déclaré qu’un de leurs téléphones avait été utilisé pour appeler le 911 depuis l’intérieur de la résidence à 11h58.

La police a déclaré que ces deux colocataires n’étaient pas impliqués dans les meurtres.

La police a déclaré que les victimes avaient été retrouvées aux deuxième et troisième étages de la maison de six chambres.

La police a déclaré que des preuves la portaient à croire que les étudiants étaient ciblés, bien qu’elle n’ait pas donné de détails. Les enquêteurs disent que rien ne semble avoir été volé aux victimes ou à la maison. La police a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’entrée par effraction et les premiers intervenants ont trouvé une porte ouverte à leur arrivée.

La police a également déclaré que les rapports en ligne faisant état de victimes ligotées et bâillonnées ne sont pas exacts.

La police a saisi le contenu de trois bennes à ordures pour localiser d’éventuelles preuves, et les détectives ont demandé aux entreprises locales si elles avaient récemment vendu un couteau à lame fixe.

Le département de police de Moscou a déclaré que quatre détectives, cinq membres du personnel de soutien et 24 patrouilleurs travaillaient sur l’affaire.

Le Federal Bureau of Investigation dispose de 22 enquêteurs qui aident à Moscou et de 20 autres agents qui aident de l’extérieur de la région.

La police de l’État de l’Idaho a fourni 20 enquêteurs, 15 soldats et son équipe mobile de scène de crime.

Keith Ridler, Associated Press