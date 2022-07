La police de l’État du Texas procédera à un examen interne de la réponse à la fusillade d’Uvalde

La police de l’État du Texas formera un “comité interne” pour examiner la réponse des forces de l’ordre de l’État à la fusillade de masse de l’école primaire de mai.

La police de l’État du Texas formera un “comité interne” pour examiner la réponse des forces de l’ordre de l’État à la fusillade de masse de l’école primaire de mai à Uvalde, après qu’une enquête des législateurs du Texas a blâmé les “échecs systémiques” et le manque de leadership, le Département de la sécurité publique de l’État ( DPS) a déclaré lundi.

Le rapport publié dimanche sur l’enquête du comité de la Chambre des représentants du Texas a marqué la tentative la plus exhaustive à ce jour pour déterminer pourquoi il a fallu plus d’une heure à la police et à d’autres officiers pour affronter et tuer le tireur de 18 ans de la Robb Elementary School le 24 mai. Dix-neuf étudiants et deux enseignants ont été tués dans le massacre.

La Maison Blanche a également réagi au rapport et l’a qualifié de “dévastateur” et “inacceptable”.

Le DPS a déclaré lundi avoir formé “une commission interne d’enquête”. Il déterminera également “où le département peut apporter les améliorations nécessaires pour les futures réponses aux pertes massives”, selon un communiqué du département.

Le DPS du Texas a déclaré que son examen "déterminera si des violations de la politique, de la loi ou de la doctrine se sont produites" lors de la réponse. Il n'était pas clair si des mesures disciplinaires seraient prises après l'un ou l'autre des résultats des enquêtes.

Le rapport publié dimanche a révélé que “les forces de l’ordre n’ont pas suivi leur formation de tireur actif et n’ont pas donné la priorité au sauvetage de la vie de victimes innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”.

Le rapport de 77 pages indique que 376 agents des forces de l’ordre se sont précipités à l’école dans une scène chaotique marquée par un manque de leadership clair et une urgence suffisante. Les conclusions du rapport ont mis plus de 90 soldats de l’État à l’école pendant la fusillade.

Le rapport a également révélé que sur les quelque 142 coups que l’agresseur a tirés à l’intérieur du bâtiment, il était “presque certain” qu’environ 100 de ces coups ont été tirés avant qu’un officier n’entre dans l’école.

Les responsables de l’application des lois ont été vertement critiqués par les membres de la famille des victimes, les législateurs de l’État et le grand public pour leur gestion du saccage.

Les responsables de la police de l’État ont à leur tour appelé la direction de Pete Arredondo, le chef de la police de six hommes du district scolaire, qui, selon la police de l’État, contrôlait la scène.

Mais le rapport note que des centaines d’officiers d’agences mieux formées et mieux équipées que la police scolaire ont également échoué.

Le ministère américain de la Justice a également déclaré qu’il examinerait la réponse des forces de l’ordre à Uvalde et rendrait ses conclusions publiques.