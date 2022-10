La police de l’État du Texas licencie le premier officier pour la réponse d’Uvalde

AUSTIN, Texas (AP) – Le ministère de la Sécurité publique du Texas a licencié un officier qui se trouvait sur les lieux du massacre de l’école d’Uvalde et devient le premier membre de la police d’État à perdre son emploi dans les retombées de la réponse hésitante à la Peut attaquer.

sergent. Juan Maldonado a reçu des papiers de licenciement vendredi, a déclaré Ericka Miller, porte-parole du département. Le tir survient cinq mois après la fusillade à Robb Elementary School qui a mis la police d’État sous surveillance pour leurs actions sur le campus alors qu’un homme armé avec un fusil de type AR-15 a tué 19 enfants et deux enseignants.

Des images de caméras corporelles et des reportages dans les médias ont montré que le DPS avait joué un rôle plus important sur les lieux que ce que le département semblait suggérer après la fusillade du 24 mai. Les soldats de l’État ont été parmi la première vague d’officiers à arriver mais n’ont pas immédiatement confronté le tireur, ce qui, selon les experts, va à l’encontre de la procédure policière standard lors des fusillades de masse.

Au lieu de cela, plus de 70 minutes se sont écoulées avant que les officiers ne fassent finalement irruption dans une classe de quatrième année et tuent le tireur, mettant fin à l’une des attaques scolaires les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis. Près de 400 agents au total se sont finalement rendus sur les lieux, dont la police d’État, la police d’Uvalde, des officiers d’école et des agents de la US Border Patrol.

Maldonado n’a pas pu être joint pour commenter vendredi soir.

Sept soldats du DPS ont fait l’objet d’une enquête interne cet été après qu’un rapport accablant des législateurs a révélé que la police d’État comptait plus de 90 agents sur les lieux, plus que toute autre agence.

Steve McCraw, le directeur du DPS, a qualifié la réponse des forces de l’ordre d ‘”échec lamentable”, mais a blâmé l’ancien chef de la police de l’école d’Uvalde, Pete Arredondo, qui a été licencié en août et peut être vu sur une vidéo de caméra corporelle cherchant en vain une clé de la porte de la classe qui peut être déverrouillée tout le temps.

Mais le maire d’Uvalde, les parents des victimes et certains législateurs ont accusé le DPS d’essayer de minimiser ses propres échecs.

Le sénateur d’État Roland Gutierrez, un démocrate dont le district comprend Uvalde, a réagi à la nouvelle du licenciement en disant que la responsabilité dans le département ne devrait pas s’arrêter là.

« Quatre-vingt-dix autres à parcourir, plus le directeur du DPS », a-t-il déclaré.

Gutierrez a poursuivi DPS dans le but d’obtenir des documents entourant la réponse à la fusillade. Plusieurs médias, dont l’Associated Press, ont également demandé aux tribunaux d’obliger les autorités et les responsables d’Uvalde à divulguer des documents en vertu des lois sur l’information publique.

Le gouverneur républicain Greg Abbott, qui doit être réélu en novembre, a soutenu McCraw et a déclaré lors d’un débat en septembre qu’il devait y avoir “une responsabilité des forces de l’ordre à tous les niveaux”. Un porte-parole d’Abbott n’a pas renvoyé de messages sollicitant des commentaires sur le licenciement.

L’un des soldats du DPS soumis à une enquête interne était Crimson Elizondo, qui a démissionné et a ensuite été embauché par les écoles d’Uvalde pour travailler comme officier de police du campus. Elle a été licenciée moins de 24 heures après que des parents indignés d’Uvalde ont découvert son embauche.

Paul J. Weber, The Associated Press