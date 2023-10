La police de l’État du Vermont a découvert mercredi deux corps dans une zone boisée près d’une route rurale à Eden alors qu’elle enquêtait sur la disparition de deux hommes de 21 ans du Massachusetts, a annoncé la police.

“Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de procéder à des identifications ou à des hypothèses”, a déclaré le major Dan Trudeau, commandant de la division criminelle de la police de l’État du Vermont, lors d’une conférence de presse dans l’après-midi. Aucune arrestation n’a été effectuée, a-t-il déclaré.

“Nous traitons cela comme un homicide”, a-t-il déclaré. La police s’attend à obtenir jeudi la cause et les modalités des décès ainsi que l’identité des victimes, après que le médecin légiste aura examiné les corps, a déclaré Trudeau.

Jahim Solomon de Pittsfield et Eric White de Chicopee ont disparu dans des « circonstances suspectes » alors qu’ils traversaient plusieurs communautés, a annoncé samedi la police d’État. Ils ont été portés disparus le 15 octobre après avoir perdu tout contact avec leurs familles pendant plusieurs jours, ont indiqué les autorités. Ils se trouvaient auparavant à Burlington, Lowell, Morrisville et Stowe, ont indiqué des responsables.

Trudeau a déclaré mercredi qu’il ne pouvait pas spéculer sur l’identité des corps parce que la police ne sait pas encore exactement qui ils sont, mais s’est dit certain qu’il s’agit d’un incident isolé.

“Une partie de l’enquête nous a conduit à cette zone, et ce sont des recherches approfondies qui nous ont permis de les retrouver tous les deux”, a-t-il déclaré. Les corps ont été retrouvés à un peu moins d’un mile l’un de l’autre, a déclaré Trudeau.

La police a en tête un certain nombre de suspects et de personnes intéressantes, a déclaré Trudeau.

“C’est le genre de cas qui implique un certain nombre de personnes de la région nord du Vermont. (…) Il a été compliqué d’obtenir une histoire ou un récit vrai de la part de nombreuses personnes à qui nous avons parlé”, a déclaré Trudeau. “Il y a également un certain nombre de personnes que nous recherchons dans le cadre de notre processus d’entretien et que nous n’avons pas pu localiser, probablement parce qu’elles ont fui ou qu’elles sont simplement difficiles à trouver.”