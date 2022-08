La police de l’État de l’UE cessera de protéger les consulats russes – médias – News 24

Les forces de l’ordre cesseraient de protéger les bâtiments du consulat dans les villes lettones de Daugavpils et de Liepaja

La police lettone cessera de protéger les bâtiments du consulat russe dans les villes de Daugavpils et Liepaja, a rapporté samedi l’agence de presse LETA.

Le changement doit être confirmé par le gouvernement, mais le ministère des Affaires étrangères aurait informé la police qu’elle n’était plus tenue de protéger les consulats.

En avril, la Lettonie a exigé que Moscou ferme les deux bureaux et que le personnel qui y était affecté quitte le pays avant le 30 avril. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré que la décision avait été prise. “en solidarité avec l’Ukraine”.

Des manifestations ont eu lieu devant les missions russes en Lettonie en réponse à l’opération militaire de Moscou en Ukraine, qui a été lancée fin février. En avril, un manifestant a jeté de la peinture rouge sur le bâtiment de l’ambassade de Russie à Riga.

La semaine dernière, la Lettonie a cessé d’accepter les demandes de visa des Russes, à l’exception de ceux qui demandent l’entrée “pour assister aux funérailles d’un proche”. Selon les médias lettons, le Service de sécurité de l’État (VDD) a accusé Moscou d’avoir mené “une politique étrangère de plus en plus agressive contre les pays occidentaux”, et a déclaré que les autorités lettones renforçaient les mesures de sécurité.

LIRE LA SUITE:

Un membre de l’UE cesse de délivrer des visas aux Russes

En avril, la Russie a répondu à l’expulsion des diplomates des États baltes en exigeant que la Lettonie ferme ses consulats à Saint-Pétersbourg et à Pskov. La décision a été prise « dans le respect du principe de réciprocité », a déclaré à l’époque le ministère russe des Affaires étrangères.