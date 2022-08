La police de l’État de l’Illinois interrogée sur le traitement du rapport sur le tireur présumé de Highland Park – Shaw Local

SPRINGFIELD – – Des responsables de la police de l’État de l’Illinois ont été interrogés mercredi par des législateurs républicains qui ont déclaré que l’agence avait le pouvoir de rejeter une demande de permis d’armes à feu d’un homme qui aurait par la suite effectué une fusillade de masse lors d’un défilé du 4 juillet à Highland Park.

Le tireur présumé, Robert Crimo III, est détenu sans caution sur un acte d’accusation de 117 chefs d’accusation pour la fusillade de masse qui a fait sept morts et des dizaines de blessés.

Le sénateur d’État John Curran, R-Downers Grove, a critiqué le FAI pour avoir affirmé qu’il n’avait pas le pouvoir de refuser à Crimo une carte d’identité de propriétaire d’armes à feu, ou FOID, lorsqu’il en a demandé une en décembre 2019, trois mois seulement après avoir fait l’objet. d’un rapport de “danger clair et présent” déposé par un individu qui alléguait que Crimo avait menacé de “tuer tout le monde”.

“Ce rapport clairement, par n’importe quel examen indépendant, atteindrait le niveau de prépondérance des preuves”, a déclaré Curran. “C’est clairement au-dessus du seuil de 50%, plus probable qu’improbable, qu’il (y avait) une menace de violence dans cette maison.”

L’interrogatoire a eu lieu lors d’une réunion du Comité mixte sur les règles administratives, un groupe législatif chargé de superviser le processus d’élaboration des règles administratives.

Le 5 septembre 2019, la police de Highland Park a reçu un rapport, qui proviendrait d’un jeune membre de la famille Crimo, selon lequel Crimo avait proféré une menace dans le ménage quelques jours plus tôt et qu’il avait l’intention de «tuer tout le monde». L’auteur du signalement a déclaré aux autorités qu’il avait peur de rentrer chez lui en raison de la nature de la menace.

Lorsque la police est arrivée à la résidence, selon le rapport, elle a interrogé Crimo et sa mère, Denise M. Pesina. Crimo aurait admis être déprimé lorsqu’il a fait la déclaration et a admis avoir des antécédents de consommation de drogue. L’officier notateur a noté que ni Crimo ni sa mère n’avaient été clairs sur le langage qu’il avait utilisé lorsqu’il avait proféré la menace.

La police a ensuite récupéré une boîte à lunch en étain contenant 16 couteaux divers ainsi qu’un poignard de 12 pouces et une lame de type samouraï de 24 pouces. Les armes appartiendraient au père de Crimo, qui ne vivait pas dans la résidence, mais étaient entreposées dans le placard de la chambre de Crimo.

Au cours de l’entretien, Crimo a nié avoir eu envie de se faire du mal ou de faire du mal aux autres.

ISP a déclaré dans un communiqué après la fusillade du 4 juillet qu’aucune arrestation n’avait été effectuée à la suite de l’incident de septembre 2019 et que personne, y compris la famille de Crimo, n’était disposé à porter plainte ou à fournir de plus amples informations sur les menaces ou les problèmes de santé mentale qui auraient permis aux forces de l’ordre de prendre des mesures supplémentaires.

La police de Highland Park a ensuite transmis une copie du rapport au FAI, qui est chargé d’administrer la loi FOID de l’État. Mais comme Crimo n’avait pas de carte FOID à l’époque et n’avait pas encore demandé à en obtenir une, ISP a rejeté le rapport.

En vertu de la règle administrative en vigueur à l’époque, le FAI était tenu de conserver des dossiers sur les personnes qui sont déterminées à présenter un danger clair et actuel. Mais la règle stipulait également que les FAI “ne conserveront pas de registre des personnes qui ne sont pas déterminées à présenter un danger clair et présent à ces fins”.

La règle définit également un “danger clair et présent” comme une personne qui représente “une menace réelle, imminente ou imminente de lésions corporelles substantielles pour elle-même ou pour une autre personne qui est articulable et significative” ou une personne “qui agira probablement dans d’une manière dangereuse pour la sécurité publique ou contraire à l’intérêt public s’ils avaient accès à une arme ».

Curran, cependant, s’est demandé si une décision avait été prise dans le cas de Crimo, soulignant ce qu’il interprétait comme des incohérences dans les déclarations publiques d’ISP.

Il a noté que le 5 juillet, le lendemain de la fusillade, ISP a publié un communiqué de presse indiquant que l’agence n’avait pris aucune mesure sur le rapport parce que Crimo n’avait pas de carte FOID à révoquer ou de demande en attente à refuser.

Mais le lendemain, a noté Curran, ISP a publié un autre communiqué indiquant que l’agence avait, en fait, examiné le rapport de police de Highland Park qui indiquait que les agents n’avaient trouvé aucune cause probable pour arrêter Crimo.

“Après examen du rapport à ce moment-là, l’officier de révision a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations pour une détermination claire et actuelle du danger”, indique le communiqué.

Curran a déclaré que les déclarations contradictoires ont semé la confusion.

“Nous ne savons pas si la décision a jamais été prise parce que vous ne nous le dites pas”, a déclaré Curran. «Vous avez mis deux versions différentes là-bas. J’aimerais savoir laquelle (est exacte).

D’autres républicains du panel ont critiqué l’administration Pritzker pour sa gestion de l’incident.

“Le prétendu examen par l’administration Pritzker du processus de carte FOID à la suite de la fusillade d’Aurora en 2019 n’a pas reconnu cette lacune dans l’interprétation et l’application des rapports de danger clairs et présents soumis au FAI”, a déclaré le sénateur Donald DeWitte, R-St . Charles, a déclaré dans un communiqué. “Si l’administration Pritzker avait fait ce qu’elle avait dit qu’elle allait faire, à savoir revoir et s’assurer que les lois déjà en vigueur étaient mises en œuvre plus efficacement, la tragédie de Highland Park ne se serait peut-être jamais produite.”

Mais Kelly Griffith, conseiller juridique en chef par intérim du FAI, a défendu les actions de l’agence, affirmant que ses mains étaient liées par les règles en vigueur à l’époque.

“Au moment où le danger actuel évident est venu à la police de l’État de l’Illinois en septembre 2019, la règle ne nous aurait pas permis de conserver ces informations”, a-t-elle déclaré. « La personne n’avait pas de carte FOID. Ils n’avaient pas de dossier de candidature. Et donc ce rapport n’a en fait pas été conservé.

Le 21 juillet, ISP a publié un nouveau règle d’urgence pour préciser que l’agence conservera des enregistrements des rapports de danger clairs et présents, même si la personne n’a pas de carte FOID ou de demande en attente.

Il élargit également la définition d’un danger clair et présent pour correspondre à ladéfinition dans la loiqui n’exige pas que la personne représente une « menace imminente ou imminente » ou que la menace soit « articulable et significative ».

Les agences d’État sont autorisées à émettre des règles d’urgence dans certaines circonstances, mais elles sont toujours soumises à l’examen du JCAR et ne peuvent rester en vigueur que 150 jours avant d’expirer ou d’être remplacées par des règles permanentes. ISP a indiqué son intention de soumettre des règles permanentes, qui seront également soumises à des commentaires publics et à un examen plus approfondi par JCAR.

Le JCAR n’a pas émis d’objection à l’état d’urgence mercredi, ce qui signifie qu’il est autorisé à rester en place pendant la fenêtre de 150 jours.

Capitol News Illinois est un service d’information à but non lucratif et non partisan couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.