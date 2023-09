La police de Las Vegas tient une conférence de presse sur l’arrestation pour meurtre de Tupac

Après avoir réalisé sa plus grande rupture à ce jour dans l’affaire du meurtre de Tupac Shakur, la police de Las Vegas a tenu une conférence de presse pour s’adresser au public.

Après 27 longues années, une arrestation a été effectuée pour le meurtre du rappeur et icône Tupac Shakur. La nouvelle de l’arrestation en a choqué beaucoup tandis que les autres se demandaient pourquoi cela avait pris si longtemps. Duane « Keffe D » Davis a été arrêté vendredi après son inculpation par un grand jury. L’acte d’accusation comprenait des accusations de meurtre avec utilisation d’une arme mortelle.

Selon CNN, en 2009, Davis a avoué son rôle dans le meurtre, mais la police, pour une raison quelconque, n’a pas pu utiliser immédiatement l’information. Hier, la police de Las Vegas a tenu une conférence de presse pour s’adresser au public sur la situation.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons mené d’innombrables entretiens et corroboré de nombreux faits qui étaient non seulement cohérents avec la scène du crime la nuit de l’incident, mais également corroborés et cohérents avec la séquence des événements cette nuit-là », Jason Johansson , a déclaré vendredi un lieutenant des homicides de la police de Las Vegas lors d’une conférence de presse.

« Duane Davis était le commanditaire de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime. Il a orchestré le plan qui a été mis en œuvre pour commettre ce crime », a déclaré Johansson.