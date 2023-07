La police de Las Vegas perquisitionne son domicile dans le cadre d’une enquête sur le meurtre de Tupac Shakur en 1996

La police de Las Vegas a perquisitionné une maison lundi en lien avec le meurtre en 1996 du rappeur Tupac Shakur.

Des détectives du département de la police métropolitaine de Las Vegas ont signifié un mandat de perquisition dans une maison de la banlieue de Henderson, dans le Nevada, a indiqué l’agence sans divulguer aucun détail.

Fox News Digital a contacté la police de Las Vegas pour plus d’informations.

Shakur a été abattu juste à côté du Strip de Las Vegas le 7 septembre 1996 lors d’une fusillade en voiture quelques heures après avoir assisté au KO du boxeur Mike Tyson contre Bruce Seldon lors d’un combat de championnat des poids lourds.

Après le combat, Shakur a eu une rencontre avec Orlando Anderson, un membre d’un gang de Los Angeles qui a eu une altercation avec un membre de l’équipe Death Row Records de Shakur plus tôt cette année-là dans un centre commercial.

Anderson a été agressé et quelques heures plus tard, Shakur a été abattu de quatre balles. Il est mort six jours plus tard, un événement qui a choqué l’industrie du hip-hop. Le meurtre reste non résolu.

Duane Keith Davis, un ancien membre du gang The Crips basé à Los Angeles, a déclaré dans une interview pour « Unsolved, the Tupac and Biggie Murders » que c’était son neveu Orlando « Baby Lane » Anderson qui avait tué Tupac dans le drive-by tournage.

Six mois après la mort de Shakur, The Notorious BIG, Christopher Wallace, a été abattu à Los Angeles. Cette affaire reste également non résolue.

Wallace et Shakur étaient considérés comme des symboles de la soi-disant rivalité entre la côte est et la côte ouest du monde du hip-hop.