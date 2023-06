La police de Las Vegas arrête un homme qui, selon eux, a menacé de tirer en masse lors du match de la Coupe Stanley

LAS VEGAS (AP) – Moins de quatre heures avant le début du match 5 de la finale de la Coupe Stanley mardi sur le Strip de Las Vegas, les autorités du Nevada ont arrêté un homme qui, selon elles, a menacé de commettre une fusillade de masse dans l’arène où le Golden Les chevaliers remporteraient leur premier championnat cette nuit-là.

Un rapport d’arrestation publié jeudi par le département de la police métropolitaine de Las Vegas identifie le suspect comme étant Matthew DeSavio, qui est décrit par les détectives dans le document comme un homme de 33 ans ayant des antécédents de maladie mentale et des arrestations « qui causeraient une personne raisonnable se sentir terrorisé, effrayé, intimidé, harcelé ou craignant pour sa sécurité immédiate ». Le rapport ne dit pas si les détectives ont trouvé des armes en possession de DeSavio.

Un avocat qui pourrait commenter au nom de DeSavio n’a pas été inscrit en prison ou dans les archives judiciaires jeudi soir.

Dans une série de messages texte décousus, d’appels téléphoniques et de messages sur les réseaux sociaux mardi, selon le rapport, le suspect a menacé de « tirer » le match de hockey contre les Panthers de la Floride dans un massacre qui rivaliserait avec la fusillade de masse d’octobre 2017 sur le Bande. Cette fusillade de masse – la plus meurtrière de l’histoire américaine moderne – a fait 60 morts et des centaines de blessés.

Au moins trois personnes ont contacté la police au sujet du suspect dans les heures précédant son arrestation mardi après-midi. Les appelants du 911 comprenaient une connaissance de l’école primaire qui a déclaré à la police que DeSavio la traquait depuis près d’une décennie, ainsi qu’un parent avec une ordonnance d’interdiction active contre DeSavio, selon le rapport.

Les archives judiciaires montrent que les arrestations de DeSavio à Las Vegas remontent à 2014 pour des accusations telles que batterie domestique et harcèlement criminel. Plus récemment, selon les archives, il a été arrêté en octobre pour crime de menace d’acte de terrorisme ou de destruction massive.

Les détails entourant ces menaces n’étaient pas immédiatement disponibles jeudi, mais les archives judiciaires montrent qu’il a été condamné à subir une évaluation de ses compétences.

Selon une requête déposée en mars par son défenseur public dans cette affaire, DeSavio a été « diagnostiqué avec une maladie mentale et jugé incompétent pour subir son procès ». Mais après cette découverte, il est resté à la prison du comté du centre-ville de Las Vegas pendant plus de 70 jours au lieu de suivre un traitement car, selon la motion, il n’y avait pas de lits disponibles dans l’un ou l’autre des deux établissements de psychiatrie légale de l’État.

Un juge a rejeté l’accusation de terrorisme contre DeSavio en avril après que l’État a de nouveau omis de le placer dans l’un des établissements, selon l’ordonnance du juge. Il a été remis en liberté.

Maintenant, DeSavio fait face à une autre accusation de menace d’acte de terrorisme ou de destruction massive après son arrestation mardi, selon les archives judiciaires. Il fait également face à une accusation de crime de harcèlement criminel aggravé et à une accusation de délit grave pour avoir prétendument violé l’ordonnance restrictive contre son parent.

Selon son rapport d’arrestation, il a été placé en garde à vue mardi après-midi sur le lieu de travail de l’un des appelants du 911, qui a déclaré à la police que le suspect la harcelait depuis des années, après que les deux se soient rencontrés à l’école.

Alors que la femme était interrogée par la police mardi, DeSavio l’a appelée. « Plus d’homme gentil », a-t-il déclaré, selon une transcription de l’appel détaillée dans le rapport d’arrestation. « Je me dirige vers votre bureau maintenant. Je suis presque là. »

La police a déclaré qu’il avait été arrêté sans incident à son arrivée. DeSavio était détenu jeudi à la prison du comté sous caution de 60 000 $. Les archives montrent qu’il n’a pas été officiellement inculpé dans cette affaire et qu’il doit comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

