La police de Las Vegas arrête Duane Keith Davis suite à la mort du rappeur

Un homme du Nevada, considéré comme le dernier suspect vivant faisant l’objet d’une enquête sur le meurtre de Tupac Shakur en 1996, a été arrêté vendredi dans le cadre de cette affaire non résolue depuis longtemps, ont indiqué des responsables.

Un grand jury a prononcé un acte d’accusation pour meurtre contre Duane Keith Davis, 60 ans, également connu sous le nom de « Keefy D » ou « Keffe D », ont déclaré aux journalistes le lieutenant Jason Johansson de la police métropolitaine de Las Vegas et le procureur du comté de Clark, Steve Wolfson.

« C’est l’acte d’accusation que nous attendions depuis près de trois décennies », a déclaré Wolfson, tenant une copie de l’acte d’accusation. « La justice sera rompue. »

Shakur, 25 ans, a été mortellement blessé lors d’une fusillade en voiture le 7 septembre 1996 à Las Vegas et est décédé le 13 septembre.

Parmi les quatre personnes qui se trouvaient dans la voiture qui a attaqué Shakur, Davis est le dernier survivant connu.

Orlando Anderson, le neveu de Davis, est soupçonné depuis longtemps d’avoir appuyé sur la gâchette. Anderson a été tué lors d’une fusillade entre gangs en 1998 à Los Angeles.

Le meurtre de Shakur a été déclenché par une bagarre plus tôt dans la nuit lorsque le rappeur et fondateur de Death Row Records, Suge Knight, a brutalisé Anderson à l’intérieur du MGM Grand Hotel & Casino après un match de boxe de Mike Tyson, ont indiqué des responsables.

Anderson et Davis étaient affiliés aux South Side Compton Crips, rivaux de Mob Piru, qui étaient liés à Shakur et Knight.

Le passage à tabac d’Anderson a conduit Davis à planifier immédiatement sa vengeance contre Shakur et il a obtenu l’arme qui a été utilisée pour le tuer, ont indiqué des responsables.

« Duane Davis était le commanditaire de ce groupe d’individus qui ont commis ce crime et il a orchestré le plan qui a été exécuté », a déclaré Johansson.

La police a émis un mandat de perquisition contre Davis à son domicile près de Las Vegas le 17 juillet, à la recherche d’ordinateurs portables et d’autres appareils électroniques dans le cadre de l’enquête qui a duré plusieurs décennies.

Shakur et son entourage étaient à Las Vegas pour un combat des poids lourds entre Mike Tyson et Bruce Sheldon. Le rappeur et ses amis ont été arrêtés près d’East Flamingo Road et de Koval Lane lorsqu’une Cadillac s’est arrêtée à côté et que quelqu’un à l’intérieur de cette voiture a ouvert le feu, blessant mortellement Shakur.

« J’ai fini par sortir Tupac de la voiture », a déclaré le lieutenant à la retraite du LVMPD Chris Carroll. a déclaré à KSNV, affilié à NBC, cet été, juste après que le mandat de perquisition ait été signifié à Davis. « Je lui ai parlé. Il était toujours en vie. Il respirait encore.

Carroll, sergent à l’époque, a déclaré qu’il se souvient très bien de sa brève interaction avec Shakur.

« Je lui demandais qui avait fait ça, qui lui avait tiré dessus, que s’était-il passé ? » » dit Carroll. « Et c’est à ce moment-là qu’il m’a répondu avec les mots désormais tristement célèbres ‘FU’. »

Moins de six mois après le meurtre de Shakur, le rappeur de Brooklyn Christoper Wallace – mieux connu sous le nom de Notorious BIG ou Biggie Smalls – a été tué dans une fusillade en voiture à Los Angeles.

Personne n’a jamais été inculpé pour le meurtre de Biggie, le 9 mars 1997. On a longtemps cru que ces meurtres étaient liés à une rivalité entre les deux rappeurs.