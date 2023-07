La police de Las Vegas a perquisitionné le domicile d’un témoin de la fusillade de Tupac Shakur, révèle un mandat

Une maison que la police de Las Vegas a perquisitionnée cette semaine dans le cadre de la fusillade au volant de Tupac Shakur en 1996 est liée à l’un des seuls témoins survivants du crime, un homme connu de longue date des enquêteurs dont le neveu a été considéré comme un suspect peu après le meurtre du rappeur.

Les détectives ont demandé des éléments « concernant le meurtre de Tupac Shakur » à Duane « Keffe D » Davis, selon des documents de mandat obtenus jeudi par l’Associated Press.

Davis, 60 ans, est l’oncle d’Orlando « Baby Lane » Anderson, l’un des rivaux connus de Shakur. Anderson a nié toute implication dans le meurtre de Shakur et est décédé deux ans plus tard dans une fusillade à Compton, en Californie.

La police a rapporté avoir récupéré plusieurs ordinateurs, un téléphone portable et un disque dur, des « documents documentaires », un magazine Vibe qui présentait Shakur, « de la prétendue marijuana », plusieurs balles de calibre .40, deux « pots contenant des photographies » et une copie des mémoires révélatrices de Davis en 2019, Légende de la rue Compton.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a confirmé avoir signifié un mandat de perquisition lundi dans la ville voisine de Henderson.

Le département n’a pas précisé si les enquêteurs s’attendaient à procéder à une toute première arrestation dans le meurtre de Shakur en 1996.

Les habitants du quartier ont déclaré avoir vu des agents arrêter deux personnes à l’extérieur de la maison lundi soir pendant que les enquêteurs fouillaient la propriété d’un étage.

Shakur est vu aux MTV Music Video Awards à New York dans cette photo d’archive du 4 septembre 1996. (Reuters)

Affaire devant le grand jury

L’affaire est présentée à un grand jury à Las Vegas, selon une personne ayant une connaissance directe de l’enquête qui n’était pas autorisée à parler publiquement. Le moment et les résultats de ces procédures n’étaient pas clairs et la personne n’a pas identifié les deux personnes que la police a rencontrées à la maison.

On ne savait pas immédiatement si Davis avait un avocat qui pouvait commenter en son nom. Les messages laissés à Davis et à sa femme, Paula Clemons, n’ont pas été renvoyés.

La nouvelle de la recherche a insufflé une nouvelle vie au meurtre non résolu de Shakur, qui a été entouré de théories du complot. L’attention sur l’affaire dure depuis des décennies.

« Je suis l’un des seuls témoins oculaires vivants du meurtre de Tupac, qui connaît également l’histoire beaucoup plus large des raisons pour lesquelles Tupac et Biggie ont été tués », a écrit Davis dans les mémoires, faisant également référence au meurtre en 1997 du rappeur « Biggie Smalls », également connu sous le nom de « Notorious BIG ».

Embuscade mortelle

Dans la nuit du 7 septembre 1996, Shakur roulait dans une BMW noire conduite par la fondatrice de Death Row Records, Marion « Suge » Knight, dans un convoi d’environ 10 voitures. Ils attendaient à un feu rouge à un pâté de maisons du Strip de Las Vegas lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et des coups de feu ont éclaté. Shakur a été abattu plusieurs fois et est décédé quelques jours plus tard.

Knight a été blessé mais récupéré. Il a été condamné en octobre 2018 à 28 ans de prison pour avoir écrasé un homme avec sa camionnette plusieurs années plus tôt.

La fusillade de Shakur s’est déroulée peu de temps après une bagarre dans un casino plus tôt dans la soirée impliquant Anderson, Shakur et leurs associés.

Il y avait de nombreux témoins, mais l’enquête a été bloquée parce que les gens ont refusé de coopérer, a déclaré précédemment la police de Las Vegas.

Ce silence a éclaté, jusqu’à un certain point, en 2018, lorsque Davis a admis être sur le siège avant de la Cadillac. Dans une interview pour une émission BET, il a impliqué son neveu dans la fusillade, affirmant qu’Anderson était l’une des deux personnes à l’arrière.

Davis a déclaré que les coups de feu avaient été tirés depuis l’arrière de la voiture, bien qu’il se soit abstenu de nommer le tireur.

Mais dans ses mémoires, Davis a déclaré qu’il avait partagé ce qu’il savait près d’une décennie plus tôt lors d’une réunion à huis clos avec les autorités fédérales et locales qui enquêtaient sur la possibilité que le meurtre de Shakur soit lié à la mort de BIG.