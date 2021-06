La police de l’Arkansas a percuté le SUV d’une femme enceinte lors d’un contrôle routier: poursuite

Une femme de l’Arkansas dit qu’elle n’avait aucun endroit sûr où s’arrêter en juillet 2020 lorsqu’un soldat de l’État a tenté de l’arrêter pour excès de vitesse, alors elle a allumé ses feux de détresse et a ralenti. Quelques instants plus tard, l’officier a percuté son véhicule, le faisant basculer et blessant la femme, qui était enceinte à l’époque, selon un procès de mai.

Des images de la Dashcam, obtenues par un avocat représentant Janice Harper, montrent que Harper semble ralentir avec ses feux de détresse allumés après que le soldat Rodney Dunn a initié un contrôle routier. Elle a continué à conduire pendant environ deux minutes, pendant lesquelles une barrière en béton était visible le long de l’accotement de la route et aucune sortie n’est vue..

Deux minutes et sept secondes après que la voiture de police a allumé ses feux pour la première fois, la voiture de police a heurté le bord arrière gauche du véhicule de Harper lors d’une manœuvre de Pursuit Intervention Technique (PIT), qui est souvent utilisée dans les poursuites policières, provoquant une embardée de son véhicule sur l’autoroute. 67/167, frappe une barrière et retourne-t-il.

La vidéo a reçu une attention virale début juin et un montage agrafe a été vue plus de 6 millions de fois sur les réseaux sociaux.

Lorsque Dunn s’est d’abord dirigée vers son véhicule, Harper a dit à Dunn qu’elle ne s’était pas arrêtée tout de suite parce qu’elle ne pensait pas qu’il était sûr de le faire, selon les images de la caméra du tableau de bord.

« Eh bien, c’est là que vous vous êtes retrouvé », a répondu Dunn.

Harper a doublé sa décision lorsque Dunn a insisté sur le fait qu’elle aurait dû s’arrêter plus tôt, selon les images de la caméra du tableau de bord.

« J’avais mes clignotants », a déclaré Harper. « Je n’avais pas l’impression que c’était en sécurité. »

Le procès indique que le guide d’étude du permis de conduire de l’Arkansas indique aux automobilistes que les dangers peuvent être utilisés pour indiquer qu’un conducteur cherche un endroit sûr pour s’arrêter lorsqu’il est arrêté par la police. Les conducteurs devraient « se garer du côté droit de la route [and] activez votre clignotant ou vos clignotants d’urgence pour indiquer à l’agent que vous cherchez un endroit sûr pour vous arrêter.

Le procès de Harper affirme que la conduite de Dunn lors de la tentative d’arrêt de la circulation, qui comprend la manœuvre du PIT « effectuée par négligence », a causé à Harper des « blessures corporelles, de l’angoisse mentale, de l’humiliation et de l’embarras ». Le procès désigne également le soldat de l’État de l’Arkansas, Alan C. Johnson, qui est le superviseur de Dunn, et le colonel William J. Bryant, directeur de la police de l’État de l’Arkansas, comme étant coupables de ce qui s’est passé.

Selon le procès de Harper, Johnson et la police de l’État de l’Arkansas avaient le devoir de s’assurer que Dunn « conduisait en toute sécurité son véhicule sur les autoroutes inter-États d’une manière raisonnablement prudente et avec le plus grand soin ». De plus, le procès affirme que Johnson et le département n’ont pas correctement formé Dunn à l’exécution appropriée d’une « manœuvre PIT lors d’un arrêt de la circulation ».

Ni la police de l’État de l’Arkansas ni Dunn n’ont répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY.

Bryant a publié une déclaration via la police d’État de l’Arkansas, obtenue par KARK-TV, défendant l’utilisation et l’efficacité des manœuvres du PIT pour arrêter les conducteurs non conformes.

« Dans tous les cas où un soldat de l’État a utilisé une manœuvre du PIT, le conducteur en fuite aurait pu choisir de mettre fin à la poursuite en faisant ce que tous les citoyens respectueux des lois font chaque jour lorsqu’un policier allume les feux bleus – ils s’arrêtent et s’arrêtent, », lit-on dans le communiqué.

La grossesse de Harper n’a pas été gravement touchée par l’accident et son bébé a maintenant quatre mois, selon un rapport de CBS News.

Dunn continue de travailler en tant que soldat d’État en service actif, a écrit Bill Sadler, un agent d’information publique pour la police d’État de l’Arkansas, dans un e-mail.