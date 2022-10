La police de Lake in the Hills délivre 43 contraventions dont 22 pour violation de la ceinture de sécurité lors de la campagne de sécurité – Shaw Local

Le département de police de Lake in the Hills a rédigé 22 contraventions pour la ceinture de sécurité lors de sa campagne d’application de la loi sur la sécurité des enfants passagers le mois dernier, mais n’a trouvé aucune violation des sièges de sécurité pour enfants.

La campagne d’application de la loi, qui s’est déroulée du 18 au 30 septembre, a abouti à 43 contraventions au total et à deux arrestations, une pour excès de vitesse de 96 mph dans une zone de 50 mph et une autre pour conduite avec un permis suspendu, selon un communiqué de presse.

La police de Lake in the Hills faisait partie des plus de 200 autres organismes locaux d’application de la loi qui ont participé à la campagne à l’échelle de l’État, qui visait à sensibiliser à l’utilisation appropriée des sièges de sécurité pour enfants et à encourager tous les automobilistes à boucler leur ceinture.

L’effort comportait une application de la loi à haute visibilité combinée à une variété d’activités de sensibilisation, y compris une campagne médiatique, selon le communiqué.