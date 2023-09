La police de La Salle alerte les résidents des cambriolages de véhicules, notamment des Kia – Shaw Local

Le service de police de La Salle a reçu plusieurs rapports faisant état de cambriolages, de vols ou de tentatives de vol de véhicules au cours de la semaine dernière.

Plusieurs marques et modèles de véhicules différents, notamment des modèles Kia, ont été cambriolés, a indiqué la police.

Les suspects sont entrés dans des véhicules non verrouillés et ont également forcé l’entrée dans des véhicules verrouillés.

La division de détective du département de police de La Salle enquête sur les incidents et les patrouilles ont été renforcées afin d’empêcher tout nouvel incident.

Le service de police de La Salle demande à tous les résidents de s’assurer que leurs véhicules sont sécurisés. Le service de police demande aux propriétaires de Kia, si possible, de garer leur véhicule dans un garage sécurisé ou de manière à éviter qu’ils ne soient facilement éloignés de l’endroit où ils sont garés. Par exemple, la police suggère de les bloquer avec un autre véhicule ou un objet fixe.

Si vous disposez d’informations ou d’images de vidéosurveillance concernant les incidents, contactez le service de police au 815-223-2131 ou via la page Facebook du service de police de La Salle. Toutes les informations peuvent être soumises de manière confidentielle et une récompense monétaire pourrait être offerte pour les informations conduisant à l’arrestation et à la condamnation du ou des suspects de cette enquête.

Pourquoi les Kia sont-elles la cible de vols ?

Les véhicules Hyundai et Kia fabriqués entre 2011 et 2022, en particulier les modèles les plus basiques, ont été fabriqués sans dispositif d’immobilisation, selon un article de NPR de mai. Un dispositif d’immobilisation dans la plupart des voitures modernes empêche un véhicule de démarrer à moins qu’il ne détecte une clé. Sans eux, les véhicules sont des cibles plus faciles pour le vol, a rapporté NPR. Hyundai et Kia ont créé des mises à niveau logicielles accessibles à certains conducteurs. Cette mise à jour programme la voiture de sorte que lorsqu’elle est verrouillée, elle ne démarre pas à moins qu’elle ne détecte le porte-clés.

Puis-je voir si ma Hyundai ou ma Kia a besoin d’une mise à jour ?

Pour ceux qui conduisent un véhicule Hyundai, il existe un site Web qui permet aux automobilistes de saisir leur numéro VIN pour voir si leur voiture est éligible à une mise à niveau sur leur réseau. Aller à https://www.hyundaiantitheft.com/#eligibility pour vérifier votre numéro VIN.

KIA dispose également d’un portail où les gens peuvent saisir un numéro VIN pour vérifier s’ils sont éligibles à une mise à niveau logicielle. Aller à https://ksupport.kiausa.com/ConsumerAffairs/SWLD pour vérifier votre numéro VIN ou appelez le 1-800-333-4542 (4Kia).