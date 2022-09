La police de la moralité iranienne terrorise les femmes depuis des décennies. Qui sont-ils?

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter de CNN Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Abu Dhabi, EAU

CNN

—



Une jeune femme iranienne a été retirée des rues de Téhéran par la notoire police des mœurs du pays et emmenée dans un « centre de rééducation » pour des cours de pudeur la semaine dernière. Trois jours plus tard, elle était morte.

Le gouvernement a fermement rejeté la responsabilité de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, mais la nouvelle a néanmoins galvanisé des milliers de femmes iraniennes qui, pendant des décennies, ont été directement confrontées à la colère des responsables de la moralité de la République islamique.

L’histoire d’Amini a ramené l’appareil disciplinaire iranien sous les feux de la rampe, soulevant la question de la responsabilité et de l’impunité dont jouit l’élite cléricale du pays.

“Il serait difficile de trouver une femme iranienne moyenne ou une famille moyenne qui n’a pas d’histoire d’interaction avec [the morality police and re-education centers]», a déclaré Tara Sepehri Far, chercheuse principale à la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch. “C’est comme ça qu’ils sont présents.”

La police de la moralité est une force d’application de la loi ayant accès au pouvoir, aux armes et aux centres de détention, a-t-elle déclaré. Ils contrôlent également les « centres de rééducation » récemment introduits.

Les centres agissent comme des centres de détention, où des femmes – et parfois des hommes – sont placées en garde à vue pour non-respect des règles de l’État en matière de pudeur. À l’intérieur des installations, les détenus reçoivent des cours sur l’islam et l’importance du hijab (ou du foulard), puis sont contraints de signer un engagement à respecter les réglementations vestimentaires de l’État avant d’être libérés.

Le premier de ces établissements a ouvert en 2019, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, ajoutant que “depuis leur création, qui n’a de fondement dans aucune loi, des agents de ces centres ont arbitrairement détenu d’innombrables femmes sous prétexte de ne pas se conformer au hijab imposé par l’État.

« Les femmes sont alors traitées comme des criminelles[s]arrêtés pour leur délit, photographiés et forcés de suivre un cours sur la façon de porter un hijab approprié et la moralité islamique », a-t-il ajouté.

L’Iran avait dicté aux femmes comment elles devaient s’habiller bien avant l’établissement de l’actuelle République islamique. En 1936, le dirigeant pro-occidental Reza Shah a interdit le port du voile intégral et du foulard dans le but de moderniser le pays. Beaucoup de femmes ont résisté. Ensuite, le régime islamique qui a renversé la dynastie Pahlavi du Shah a rendu le hjiab obligatoire en 1979, mais la règle n’a été inscrite dans la loi qu’en 1983.

Groupe de travail doté de tous les pouvoirs d’un organisme d’application de la loi, la police des mœurs est chargée de veiller au respect des règles.

Un certain nombre de mouvements anti-hijab émergent régulièrement en Iran, entraînant souvent des vagues d’arrestations et de persécutions. Il s’agit notamment des “Girls of Revolution Street” en 2017, ainsi que des brèves manifestations sur les réseaux sociaux de cette année à l’occasion de la Journée nationale du hijab et de la chasteté, qui est célébrée chaque année le 12 juillet pour promouvoir le port du voile.

Mais des désaccords sont apparus sur la question du hijab obligatoire, tant parmi les citoyens qu’au sein des dirigeants.

Une enquête menée par un centre de recherche lié au parlement en 2018 a montré qu’il y a eu une diminution du nombre de personnes qui pensent que le gouvernement devrait imposer le port du foulard. Et un rapport de 2014 de l’agence de presse des étudiants iraniens a montré une augmentation de 15 % de ceux qui pensent que le hijab ne devrait pas être obligatoire.

Il y a également eu un changement de rhétorique parmi les dirigeants du pays, appelant à «l’éducation» et à la «correction» par opposition à la mise en œuvre énergique des valeurs islamiques, explique le chercheur, Sepehri Far.

Certains disent que l’Iran approche lentement d’un point de basculement alors que le gouvernement fait face à un mécontentement croissant face à une économie paralysée et à une inflation en flèche causée par les sanctions américaines.

La mort d’Amini semble unir des Iraniens d’états d’esprit différents, dit Sepehri Far, ajoutant que les critiques sur l’incident ne viennent pas seulement des opposants au régime, mais aussi de citoyens sans antécédent de dissidence, ainsi que de ceux qui sont proches du pouvoir.

Des milliers de personnes à travers l’Iran sont descendues dans la rue mardi soir, selon des témoins et des images sur les réseaux sociaux.

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient une femme se coupant les cheveux en signe de protestation, alors que la foule scandait “mort au dictateur” dans la province de Kerman, dans le sud-est de l’Iran. Dans d’autres parties du pays, les manifestants ont scandé “Nous sommes les enfants de la guerre, venez vous battre, nous riposterons” et “mort à Khamenei”.

« Cette fois, les manifestants ne demandent pas seulement justice pour Mahsa Amini », a déclaré Ghaemi. « Ils réclament également les droits des femmes, leurs droits civils et humains, une vie sans dictature religieuse.

Alors que l’on a le sentiment que le régime peut se sentir vulnérable, certains se demandent si le mouvement actuel va s’étendre ou simplement s’affaiblir face à la répression de l’État.

“Non seulement ces manifestations sont brutalement réprimées [on] et contenu à chaque fois, mais il n’y a pas de leadership », a déclaré Tara Kangarlou, auteur de « The Heartbeat of Iran », qui a grandi sous le regard de la police des mœurs.

“En grandissant à l’adolescence, nous nous assurons d’éviter[ed] rues que nous savions que les fourgons de la police de la moralité seraient garés [on] pendant le week-end », a déclaré Kangarlou.

Elle dit que les jeunes Iraniens ont évolué au sein du “système oppressif” afin de vivre leur vie, mais que “l’Iranien moyen en a marre”.

La police antiterroriste tunisienne arrête l’ancien dirigeant

La police antiterroriste tunisienne a détenu pendant une journée Ali Laarayedh, ancien Premier ministre et haut responsable du parti d’opposition Ennahda, après une enquête sur des allégations selon lesquelles des djihadistes auraient été envoyés en Syrie, ont indiqué mardi Reuters citant des avocats. Dans la même affaire, la police a également temporairement reporté une audience pour le chef de l’opposition tunisienne et président du parlement dissous, Rached Ghannouchi.

Arrière plan: Le mois dernier, plusieurs anciens responsables de la sécurité et deux membres d’Ennahda ont été arrêtés pour des accusations liées à des Tunisiens voyageant à l’étranger pour le jihad. Des sources sécuritaires et officielles ont estimé qu’environ 6 000 Tunisiens se sont rendus en Syrie et en Irak au cours de la dernière décennie pour rejoindre des groupes djihadistes, dont l’EI. Beaucoup y ont été tués tandis que d’autres se sont échappés et sont retournés en Tunisie.

Pourquoi est-ce important: Ennahda nie les accusations de terrorisme, qualifiant ces allégations d’attaque politique contre un ennemi du président Kais Saied. Ghannouchi, 81 ans, a accusé Saied de coup d’État antidémocratique depuis qu’il s’est emparé de la plupart des pouvoirs l’été dernier, fermant le parlement et passant au pouvoir par décret, pouvoirs qu’il a largement officialisés avec une nouvelle constitution ratifiée lors d’un référendum en juillet.

L’Arabie saoudite achète une paire de sièges d’astronaute SpaceX

L’Arabie saoudite prévoit de lancer deux astronautes vers la Station spatiale internationale à bord d’une capsule spatiale depuis le vaisseau SpaceX d’Elon Musk, selon un rapport de Reuters.

Arrière plan: Des personnes familières avec l’arrangement ont déclaré à Reuters que l’accord avait été signé en privé plus tôt cette année avec Axiom Space de Houston, qui organise des missions privées vers des engins spatiaux américains pour les chercheurs et les touristes. Les astronautes saoudiens monteront à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX vers la station spatiale pour un séjour d’environ une semaine au début de l’année prochaine.

Pourquoi est-ce important: Les astronautes saoudiens seront les premiers de leur pays à voyager dans l’espace à bord d’un vaisseau spatial privé. L’Arabie saoudite deviendra également le dernier pays du Golfe à nouer des liens avec des sociétés spatiales privées américaines, qui deviennent des acteurs clés de la diplomatie dans un domaine longtemps dominé par des agences gouvernementales telles que la NASA.

Les dirigeants turc et israélien se rencontrent pour la première fois en face à face depuis 15 ans

Le Premier ministre israélien Yair Lapid et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés mardi en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, a indiqué le bureau de Lapid. Il s’agissait des premiers entretiens en tête-à-tête entre les principaux dirigeants des deux pays depuis 2008.

Arrière plan: « Hier, j’ai eu une réunion productive avec @RTEdogan » a tweeté Lapid , “la première entre le président de la Turquie et le Premier ministre israélien en près de 15 ans”. Lapid a ajouté que les relations entre les deux pays sont “la clé de la stabilité régionale”, tout en apportant “des avantages tangibles pour nos deux pays”.

Pourquoi est-ce important: Les relations entre Israël et la Turquie étaient tendues depuis de nombreuses années, principalement à propos de la cause palestinienne. Mais les liens se sont réchauffés ces derniers temps et, en août, les pays ont déclaré qu’ils rétabliraient des liens diplomatiques complets et renouvelleraient leurs ambassadeurs.

Aujourd’hui, le peuple de Grande-Bretagne et du monde rend hommage et dit un dernier adieu à Sa Majesté la reine Elizabeth II, commémorant son héritage et son service indéfectible. Mes pensées vont à la famille royale en ce jour historique et émouvant. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT —Mohamed Salah (@MoSalah) 19 septembre 2022

Egypte : #Salah

L’hommage de la star du football égyptien Mo Salah à la reine Elizabeth a provoqué un débat houleux parmi ses compatriotes sur les réseaux sociaux.

Le joueur de Liverpool a tweeté une photo de la monarque lundi avec un message pour marquer son décès : “Mes pensées vont à la famille royale en ce jour historique et émouvant.” Certains de ses fans égyptiens n’étaient pas aussi enthousiastes, critiquant ses condoléances au monarque d’un pays au passé colonial controversé.

Plusieurs utilisateurs répondu avec des photos de la crise de Suez de 1956, qui a eu lieu quatre ans après que la reine a accédé au trône et a vu un groupe israélo-britannique-français envahir l’Égypte pour reprendre le canal de Suez après sa nationalisation. Un autre utilisateur a appelé Salah à lire l’histoire de la reine dans le monde arabe. “Frère, savez-vous ce que l’empire de cette femme a fait à notre pays ou dois-je vous informer”, ten a mouillé un autre.

D’autres utilisateurs, cependant, ont pris la défense de Salah, affirmant que le retour de flamme n’était pas justifié. journaliste sportif égyptien Omar Elbanouby a tweeté : « Ne touchez pas à Mohammed Salah… c’est un footballeur professionnel… pas un militant politique.

L’écrivain soudanais Mohammed Abo Zaco a appelé certains des détracteurs de Salah pour hypocrisie, soulignant qu’il était apparemment acceptable pour les Arabes de soutenir les clubs de football britanniques et de conduire des voitures britanniques, mais pas de rendre hommage à la reine, qui a été inhumée lundi.

Les clubs de football européens sont immensément populaires dans le monde arabe, certains appartenant à des gouvernements régionaux, notamment Manchester City et le Paris Saint-Germain. Salah vit au Royaume-Uni.

Par Mohamed Abdelbary

Starlink demandera une exemption aux sanctions iraniennes à cet égard – Elon Musk (@elonmusk) 19 septembre 2022

L’entrepreneur technologique Elon Musk a déclaré qu’il prévoyait d’apporter des services Internet par satellite en Iran, où l’accès en ligne est sévèrement restreint par le gouvernement. Musk a tweeté que sa société Starlink demanderait des dérogations aux sanctions pour fournir aux Iraniens des services Internet. Les sanctions américaines empêchent les entreprises de faire des affaires en Iran. Les sites de médias sociaux occidentaux sont bloqués en Iran et le gouvernement restreint régulièrement l’accès à Internet pour empêcher la mobilisation politique.