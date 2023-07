La police de la moralité iranienne retourne dans la rue après les manifestations dans le cadre d’une nouvelle campagne visant à imposer la tenue islamique

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – Les autorités iraniennes ont annoncé dimanche une nouvelle campagne pour forcer les femmes à porter le foulard islamique et la police des mœurs est revenue dans la rue 10 mois après que la mort d’une femme sous leur garde a déclenché des manifestations à l’échelle nationale.

La police de la moralité s’était largement retirée après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en septembre dernier, alors que les autorités luttaient pour contenir les manifestations de masse appelant au renversement de la théocratie qui dirige l’Iran depuis plus de quatre décennies.

Les manifestations se sont en grande partie calmées plus tôt cette année à la suite d’une forte répression au cours de laquelle plus de 500 manifestants ont été tués et près de 20 000 détenus. Mais de nombreuses femmes ont continué à afficher le code vestimentaire officiel, en particulier dans la capitale, Téhéran, et dans d’autres villes.

La police des mœurs n’a été que rarement vue patrouillant dans les rues, et en décembre, il y a même eu des rapports – plus tard démentis – selon lesquels elle avait été dissoute.

Les autorités ont insisté tout au long de la crise sur le fait que les règles n’avaient pas changé. Les dirigeants cléricaux iraniens considèrent le hijab comme un pilier clé de la révolution islamique qui les a amenés au pouvoir, et considèrent une tenue plus décontractée comme un signe de décadence occidentale.

Dimanche, le général Saeed Montazerolmahdi, un porte-parole de la police, a déclaré que la police des mœurs recommencerait à notifier puis à détenir les femmes ne portant pas le hijab en public. A Téhéran, on a pu voir les hommes et les femmes de la police des mœurs patrouiller dans les rues dans des fourgons marqués.

La bataille pour le hijab est devenue un puissant cri de ralliement l’automne dernier, les femmes jouant un rôle de premier plan dans les manifestations. Les manifestations se sont rapidement transformées en appels au renversement des dirigeants cléricaux iraniens, que les manifestants, pour la plupart jeunes, accusent d’être corrompus, répressifs et déconnectés. Le gouvernement iranien a imputé les manifestations à un complot étranger, sans fournir de preuves.

Plusieurs célébrités iraniennes se sont jointes aux manifestations, dont d’éminents réalisateurs et acteurs de la célèbre industrie cinématographique du pays. Plusieurs actrices iraniennes ont été arrêtées après être apparues en public sans le hijab ou avoir exprimé leur soutien aux manifestations.

Dans l’affaire la plus récente, l’actrice Azadeh Samadi s’est vu interdire l’accès aux réseaux sociaux et a été condamnée par un tribunal à suivre un traitement psychologique pour « trouble de la personnalité antisociale » après s’être présentée à des funérailles il y a deux mois, coiffée d’une casquette sur la tête.

The Associated Press