La police de la conservation enquête sur un incident de braconnage de cerfs près de Hennepin – Shaw Local

La police de conservation du département des ressources naturelles de l’Illinois enquête sur un cerf de Virginie braconné près de la campagne de Hennepin entre le soir du 30 décembre et l’après-midi du 31 décembre.

La police de la conservation de l’Illinois a publié mardi sur Facebook, affirmant que le trophée avait été abattu par Florid Blacktop et laissé à l’abandon.

Les autorités demandent à toute personne ayant des informations pour aider à résoudre ce cas d’appeler le 815-216-1201 ou la hotline IDNR au 877-236-7529. Tous les conseils reçus par le département resteront anonymes.

“Le braconnage d’un mâle trophée est décourageant à plusieurs niveaux”, a écrit la police de conservation de l’Illinois dans le message. “Tirer illégalement sur un cerf, retirer les bois et laisser l’animal se perdre est contraire à l’éthique et une insulte aux sportifs et aux femmes respectueux des lois qui s’efforcent de poursuivre le jeu de manière éthique.”