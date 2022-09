La police de la circulation de Delhi utilise le run-out de Deepti Sharma pour sensibiliser à la sécurité routière, Internet adore ça

La police de Delhi fait souvent la une des journaux pour avoir utilisé des tendances médiatiques originales pour générer une sensibilisation aux directives de circulation via les médias sociaux. Dimanche après-midi, le département a utilisé une scène réelle du match féminin de la Coupe du monde ODI pour son dernier article sur la sécurité routière et Internet adore ça. Dans le court clip partagé par la police de la circulation de Delhi, on voit Deepti Sharma de l’équipe féminine indienne prendre le guichet de l’Anglais Charlie Dean. Ce qui le rend intéressant, c’est que Sharma attrape Dean avec justesse à la fin du non-attaquant quand elle commence à jouer. La perte d’attention de Dean pendant une fraction de seconde a coûté un guichet à l’Angleterre.

Désormais, la police de la circulation de Delhi a utilisé la vidéo du guichet pour sensibiliser à la nécessité d’être «alerte» en conduisant sur la route. “Pourquoi la vigilance est importante pendant la conduite”, a légendé le département sur le poste de sécurité. Ils ont émis un avertissement à la fin de la vidéo en hindi pour souligner qu’une fraction de seconde d’inattention peut coûter la vie à quelqu’un. Regardez la vidéo ici :

Dès que le poste de sécurité a été mis en ligne, il est devenu viral en un rien de temps. Un barrage d’amateurs de cricket a répondu au message en le qualifiant de «pêche à la traîne épique», tandis que beaucoup ont loué la manière innovante de la police de la circulation de Delhi de créer une sensibilisation à la sécurité routière. Le clip a amassé plus de 353 000 vues et 18 000 likes sur le site de micro-blogging en une journée seulement.

Un utilisateur a déclaré: “L’implication artistique de la police de la circulation de Delhi est tout simplement louable.”

Police de la circulation de Delhi 😊😊 — Euh. Avinash Mishra (@avibth) 25 septembre 2022

Un autre a ajouté : « Pure Gold. Je pense que vous pouvez l’utiliser dans un panneau publicitaire. »

Or pur. Je crois que vous pouvez l’utiliser dans l’ajout de panneaux d’affichage. 🤣🤣 — Rupesh Kumar 🇮🇳 (@iRUPACE) 25 septembre 2022

Un internaute a écrit: “Une façon si créative d’enseigner les règles de circulation.”

🤣🤣une façon si créative d’enseigner les règles de circulation 😂 – Shubhi Sachan (@ShubhiSachan6) 26 septembre 2022

Un autre a commenté : « Ne franchissez pas le signal avant que le feu ne passe au vert.

Ne franchissez pas le signal avant que les feux ne passent au vert ✅ — Ashok Kumar 🇮🇳 (@agarwalsab) 25 septembre 2022

Notamment, l’Inde a battu l’Angleterre pour terminer le balayage de la série 3-0 lors du troisième ODI.

