La police de Kolkata va entraîner des chiens de police dans la piscine alors que le Covid-19 met un amortisseur sur l’entraînement en plein air

La crise de Covid-19 a changé la façon dont les humains se comportent et se socialisent. Cela a changé la façon dont nous étudions et nous formons. Mais les restrictions physiques qui nous ont été imposées en raison du coronavirus ne se sont pas limitées aux humains. Les verrouillages prolongés et la peur d’attraper le virus ont également un impact sur des animaux comme les chiens, en particulier les chiens de garde qui font aujourd’hui partie intégrante de nombreux services chargés de l’application de la loi. Au Bengale occidental, par exemple, les chiens policiers reçoivent une forme de formation modifiée par rapport à celle qu’ils recevaient habituellement avant la pandémie pour les aider à les former et à les garder en forme malgré le verrouillage.

La pandémie et le verrouillage qui a suivi ont freiné les activités de plein air et la formation pratique données aux chiens de police. Selon un rapport du Times of India, la police de Kolkata, qui dispose d’une équipe prolifique d’environ 40 chiens renifleurs, s’inquiète de la propagation de Covid-19 parmi la poignée de maîtres-chiens et de dresseurs qui ont travaillé avec le département. Le département canin de la police de Kolkata était auparavant dans les nouvelles l’année dernière après avoir annoncé qu’il introduirait la race de chien qui avait aidé l’équipe américaine Seal à suivre Oussama Ben Laden dans sa force de combat.

Le manque d’exercices en plein air, nécessaires non seulement pour garder les chiens en forme, mais aussi pour les préparer aux circonstances du monde réel, a conduit le département à envisager d’autres types d’exercices tels que l’utilisation d’une piscine.

Un officier supervisant les opérations a déclaré à TOI que le département envisageait des exercices «polyvalents» pour remplacer la routine traditionnelle et que la natation convenait parfaitement. «Non seulement la natation sera relaxante, mais elle combattra également une humidité élevée et sera bon exercice », a déclaré l’officier.

Des études récentes ont montré que les chiens peuvent non seulement être formés comme chiens renifleurs pour aider les forces de l’ordre, mais également des chercheurs médicaux et des médecins travaillant avec Covid-19. Selon une étude publiée par la London School of Tropical Medicine, les chiens peuvent être entraînés pour détecter plus de 90% des infections à Covid-19 même lorsque les patients sont asymptomatiques, ce qui, espèrent les auteurs, pourrait aider à remplacer la nécessité de mettre en quarantaine les nouveaux arrivants. Les chiens devaient être entraînés à ne pas identifier de «faux positifs» dans le but de pirater leur système de récompense et d’obtenir des friandises même s’il n’y avait pas d’échantillons de Covid-19 dans un test donné.

Cependant, les services de police en Inde ont également exprimé leur inquiétude quant à la santé des chiens de police eux-mêmes au milieu de la pandémie de Covid-19 à la suite des rapports de huit lions asiatiques testés positifs pour Covid-19 à Hyderabad. Le gouvernement de Telangana, par exemple, aurait demandé aux départements d’assurer les contrôles vétérinaires des près de 200 chiens policiers travaillant dans tout l’État.

En raison du coronavirus, les chiens de la plupart des services de police ont également suivi de nouveaux protocoles qui limitent leur interaction avec les foules qui pourraient finir par leur propager l’infection. Dans le cas des scènes de crime, la plupart des États comme Telangana ont amené les chiens policiers à un moment où les foules ont été évacuées pour minimiser les contacts entre les chiens et les porteurs potentiels.

(Avec les contributions des agences)

