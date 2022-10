La police de Kharkiv affirme que les corps de plus de 500 civils ont été retrouvés

CNN

Les corps de plus de 500 civils ont été découverts dans un territoire du nord-est de l’Ukraine récemment repris aux forces russes, selon la police ukrainienne.

Et alors que les forces ukrainiennes libèrent davantage de terres dans le nord-est, de nouveaux sites funéraires sont découverts à Donetsk. Beaucoup semblent contenir les restes de civils qui ont perdu la vie pendant plusieurs mois de bombardements et de tirs de roquettes.

“Nous avons trouvé les corps de 534 civils des territoires désoccupés” dans la seule région de Kharkiv, a déclaré Serhii Bolnivov, chef du département d’enquête de la police régionale.

Les corps comprenaient 226 femmes et 19 enfants, a ajouté Bolvinov.

La plupart des personnes récupérées – 447 – ont été retrouvées dans ce qu’il a décrit comme un “site d’inhumation de masse” dans la ville d’Izium, que les forces ukrainiennes ont libérée de l’occupation russe début septembre. Les troupes russes utilisaient Izium comme rampe de lancement pour des attaques vers le sud dans la région de Donetsk.

Nick Paton Walsh de CNN a visité le site à la mi-septembre.

Bolvinov a également allégué que plus de vingt «chambres de torture» russes présumées ont été découvertes dans la région.

“Dans presque toutes les grandes villes et villages, où étaient basées des unités militaires de l’armée russe, ils ont mis en place de tels lieux de détention de civils et de prisonniers de guerre et les ont torturés”, a-t-il déclaré, en mentionnant un dans la ville de Pisky-Radkivski.

“Il s’agit de la 22e chambre de torture que nous avons trouvée et inspectée dans le territoire désoccupé de la région de Kharkiv”, a déclaré Bolvinov.

Il a déclaré que les techniques de torture les plus courantes étaient les décharges électriques et les coups violents avec des bâtons et d’autres objets. Il y a également eu des cas d’ongles arrachés et d’utilisation de masques à gaz pour restreindre la respiration.

Bolvinov a déclaré qu’il y avait également des poursuites pénales en cours concernant des allégations de viol.

« Nous comprenons qu’il est très difficile pour les victimes de témoigner sur de tels faits. Pourtant, il y a des procès que nous avons enregistrés, il y a des appels de femmes qui ont été violées. Nous avons des informations sur les faits présumés de viols dans les chambres de torture », a ajouté Bolvinov.

Les enquêtes ukrainiennes à Kharkiv font suite à la découverte de graves violations des droits humains par les forces russes au nord de Kyiv en mars.

La Russie a été accusée d’une litanie de crimes de guerre lors de sa campagne infructueuse pour capturer Kyiv dans les premiers mois de la guerre. Après s’être retirés de Bucha, une banlieue de la capitale ukrainienne, des rapports ont fait état de forces russes procédant à des exécutions sommaires et à des bombardements aveugles. Des corps ont été retrouvés abattus, ligotés et laissés à pourrir, certains portant des traces de torture. Dans la ville voisine de Borodianka, des civils morts ont été retrouvés éparpillés dans les rues. Des maisons auraient été saccagées.

Moscou a toujours nié que ses soldats étaient responsables de crimes de guerre. À Bucha, le Kremlin a affirmé – sans preuves – que les atrocités y avaient été mises en scène. Cependant, des témoins qui ont parlé à CNN ont déclaré que le carnage dans la ville avait commencé après son occupation.

Un rapport publié en juillet par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a révélé que les schémas d’actes violents commis par les forces russes en Ukraine répondent à la qualification de crimes contre l’humanité.