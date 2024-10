La police de Kettering recherche une barrière mobile pour assurer la sécurité sur les scènes de crime et les festivals

27 octobre — Un conducteur imprudent violant un périmètre la nuit de la 4e célébration du Delco Park Go à Kettering il y a trois ans a été cité par la police pour la nécessité d’une barrière mobile.

Malgré l’organisation de la célébration annuelle qui attire des dizaines de milliers de personnes dans deux départements et l’utilisation de plusieurs moyens de dissuasion en matière de sécurité, la sécurité des personnes proches des lieux vers 22 heures était menacée, selon les archives de Kettering.

« Mis à part un officier affecté à une patrouille à proximité, qui a pu rapidement confronter, détourner et appréhender le suspect, toutes les autres mesures de sécurité se sont révélées inefficaces », selon une demande sollicitant des fonds de sécurité intérieure pour la barrière.

Aucun blessé n’a été signalé. Mais « l’incident a mis en lumière la nécessité d’augmenter la sécurité du périmètre lors de grands événements publics afin de prévenir d’éventuelles attaques terroristes à bord de véhicules », indique le document.

Des barrières mobiles similaires sont déployées pour divers événements dans la région de Dayton, y compris ceux du district de l’Oregon, ont indiqué les forces de l’ordre.

« Nous n’avons eu aucun problème concernant une éventuelle attaque terroriste », a déclaré le lieutenant Ryan Vandegrift de Kettering. « Mais nous voulons toujours être préparés, et nous voulons faire tout notre possible pour nous préparer et réagir le mieux possible. »

La sécurité intérieure offre une gamme de « subventions basées sur les risques » pour aider à « prévenir, protéger, atténuer, répondre et se remettre des actes de terrorisme » et d’autres menaces, selon son site Internet.

La police de Kettering pourrait utiliser une barrière de diverses manières, notamment en bloquant les scènes de crime ou d’accident, les festivals de divertissement du Fraze Pavilion et les itinéraires de défilé, a déclaré Vandegrift.

Ce sont « des pièces de métal très lourdes et très robustes. Mais elles sont aussi très maniables », a-t-il ajouté. « D’après ce que nous avons vu dans la démo, ils sont très efficaces pour arrêter un véhicule pesant plusieurs milliers de livres en très peu de temps. »

Il pourrait également être utilisé par l’unité tactique de répression de la criminalité et par les « partenaires régionaux environnants », selon les archives de Kettering.

Le TCSU dessert Centerville, Germantown, Kettering, Miamisburg, Moraine, Oakwood, Springboro et West Carrollton.

La barrière « renforcerait la coordination et la collaboration, améliorant l’efficacité de la réponse et promouvant une approche unifiée face aux menaces », indiquent les documents de Kettering.

Kettering a approuvé 150 000 $ pour une barrière, mais Vandegrift a déclaré que cela pourrait coûter environ 20 000 $ de moins.

Le directeur municipal adjoint de Kettering, Bryan Chodkowski, a déclaré que la ville achèterait dans un premier temps l’appareil et serait remboursée plus tard grâce aux subventions.