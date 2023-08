La police de Kenosha Applebee arrête faussement un couple noir avec un bébé

Kenosha, dans le Wisconsin, avait déjà une mauvaise réputation après la fusillade injuste de Jacob Blake par la police et le cas du tueur de manifestants Kyle Rittenhouse. Or cette dernière affaire de violences policières ne change en rien la perception de la ville.

Une vidéo virale d’un homme noir abordé par la police de Kenosha alors qu’il tenait son enfant en bas âge fait son chemin dans les stations d’information et les médias sociaux et si vous ne l’avez pas vue, préparez-vous à être fou comme l’enfer.

Jermelle English Jr, 24 ans, et sa femme Shanya Boyd, 21 ans, ont été arrêtés le 20 juillet dans un Applebee local. Selon Droit et criminalitéun membre du personnel d’Applebee a appelé le 911 lorsqu’un couple est entré « correspondant à la description » des suspects de délit de fuite dit être un « homme et une femme noirs – portant une chemise rouge, une écharpe et un chignon sur la tête ».

Malgré le fait que la femme portait une chemise blanche et non rouge et que l’homme tenait un BÉBÉ, des policiers trop agressifs lui ont sauté dessus et ont lutté pour mettre le bébé en danger. Les employés ont enregistré l’incident avec leurs téléphones portables et les images viennent d’être rendues publiques…

Voici une insulte à ajouter à cette injustice, malgré le fait que ni l’anglais ni sa femme n’étaient les personnes que la police pensait qu’ils étaient, ils ont quand même accusé le couple de délit de résistance, de conduite désordonnée et ont accusé la femme de possession de TROIS punk a * * grammes de marijuana.

NWA avait toujours raison.

La directrice d’Applebee, Jennifer Harris, a été licenciée à la suite de la diffusion des vidéos dans le public. Voici ce qu’on lui a dit :

Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas me faire confiance et que je n’avais pas seulement ruiné le nom de cet Applebee, j’avais ruiné tous les Applebee du Wisconsin en laissant ces vidéos sortir », a déclaré Harris. « Ce n’est pas moi qui ai enregistré les vidéos ni les ai diffusées sur Internet, donc je ne comprends pas. Mes employés essaient de raconter la bonne histoire, alors comment avons-nous ruiné le nom d’Applebee’s ? »

Traduction: «Vous allez tous avoir Black Lives Matter qui proteste et déchire notre magasin si vous faites savoir que la police est ici en train d’attaquer à tort des Noirs! Comment osez-vous aider ces personnes qui ont été violemment violées par les flics ! »

Jetez toute la ville à la poubelle.