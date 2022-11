La police de Kamloops révèle de nouvelles informations sur un homme disparu de Kelowna

Kamloops cette semaine

La gendarmerie de Kamloops a renouvelé un appel public pour obtenir des informations sur le sort d’un homme de Kelowna porté disparu à la mi-novembre.

Joseph Driscoll, 43 ans, a été porté disparu à la police le 15 novembre, son dernier contact documenté ayant eu lieu tard le 11 novembre et aux petites heures du matin du 12 novembre.

La police a publié une photo mise à jour de Driscoll, dans laquelle il a l’air nettement différent de ce qu’il était sur la photo qui accompagnait l’histoire initiale de sa disparition.

“Depuis l’appel initial au public, la police a recueilli des séquences vidéo qui confirment que Joseph n’était pas habillé pour la météo et qu’il était dehors dans la région de Valleyview pendant un certain temps”, a déclaré le cap. dit Crystal Evelyn. “La police est très inquiète pour son bien-être et demande aux résidents de vérifier leurs hangars et dépendances, ainsi que la sécurité de leur domicile ou les caméras de tableau de bord, pour tout signe indiquant qu’il aurait pu être là.”

Le jour du Souvenir (11 novembre) vers 23h50, Driscoll a été vu sur vidéo s’éloignant du Tournament Inn au 1893 Trans-Canada Hwy E. Moins de deux heures plus tard, vers 1h30 le 12 novembre , une caméra de sécurité a capturé une image de Driscoll dans un autre motel de Valleyview. Environ 15 minutes plus tard, il a été vu sur le pâté de maisons 1700 de la Transcanadienne Est à Valleyview, près de Wendy’s et McDonald’s.

“Nous publions l’image de Joseph prise vers 1h30 du matin dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse ou reconnaisse ses vêtements, en particulier son chandail noir unique avec un caractère fluorescent sur le devant”, a déclaré Evelyn. “Il portait également un pantalon et des bottines sombres de style long-john.”

Driscoll mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 166 livres, est chauve et a les yeux verts. Il a un tatouage tribal sur son cou, un tatouage de crâne sur son avant-bras gauche et un tatouage tribal sur le haut de son dos.

Toute personne ayant des informations sur ses allées et venues est priée d’appeler la GRC de Kamloops au 250-828-3000 et le dossier de référence 2022-41053.

