La police de Joliet mène une chasse à l’homme pour retrouver un suspect dans 8 fusillades mortelles

Daniel Jungles, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Will, a déclaré lors de la conférence de presse que les députés avaient répondu dimanche à une fusillade dans un immeuble non constitué en société de Juliet qui pourrait être liée aux sept autres victimes. Là, les policiers ont trouvé un homme blessé par balle à la tête, a-t-il déclaré. L’homme, Toyosi Bakare, 28 ans, a été transporté à l’hôpital, où il est décédé des suites de ses blessures, a indiqué le député Jungles.

Les députés ont lié cette fusillade mortelle à un épisode survenu environ 10 minutes plus tôt au cours duquel un homme de 42 ans avait reçu une balle dans la jambe et “avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger”, selon un rapport. communiqué de presse du bureau du shérif. La Toyota rouge de M. Nance a été vue sur les deux scènes de crime, selon le communiqué, qui décrit les victimes comme n’ayant rien à voir les unes avec les autres, et la fusillade de dimanche comme étant « de nature aléatoire ».