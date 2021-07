La police de Jharkhand met en place une banque de gadgets pour combler l’écart entre les étudiants pour les cours en ligne

La pandémie de coronavirus a fermé les écoles et bien que la plupart des écoles aient eu recours à des cours en ligne pour terminer l’année scolaire, tout le monde n’a pas eu la chance d’en profiter. Pour de nombreux étudiants issus de milieux défavorisés, un téléphone portable ou d’autres appareils pour assister aux cours est un luxe qu’ils ne peuvent pas se permettre. Gardant à l’esprit leurs besoins, Jharkhand est allé de l’avant et lancera bientôt une banque de gadgets électroniques qui réparera les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes usagés ou jetés et les distribuera à ces enfants afin qu’ils puissent également participer à des cours en ligne, The New Indian Express a rapporté.

Le directeur général de la police (DGP) Neeraj Sinha a déclaré que l’idée de l’État derrière cette initiative unique était de combler le fossé entre les enfants de tous les horizons de la société.

« Ceux qui ont des smartphones ou des ordinateurs portables peuvent suivre des cours en ligne, mais ceux qui n’en ont pas ne peuvent pas le faire. Cela risque d’augmenter les inégalités existantes dans la société », aurait déclaré le DGP aux médias.

Par conséquent, la campagne s’adressera aux communautés au niveau local pour se procurer des appareils numériques anciens et usagés pouvant être distribués aux enfants pauvres, les aidant ainsi à rester au courant de leur éducation. Les postes de police ont tous tweeté à leurs abonnés sur les réseaux sociaux comment et où le public peut-il faire don de ses anciens appareils.

Souvent, des raisons de sécurité dissuadent les gens de remettre leurs anciens appareils numériques au cas où ils seraient mal utilisés. Mais pour apaiser toutes ces craintes, la police conservera une trace des appareils au moment où ils leur seront remis afin que tout incident fâcheux puisse être évité.

Une copie de la soumission sera également remise à ceux qui donneront leurs téléphones et onglets pour de futures références. Les appareils seront alors systématiquement remis à un élève nécessiteux sous les directives de leurs autorités scolaires et une assurance écrite sera prise de leur part d’utiliser l’appareil à des fins éducatives uniquement.

Les étudiants issus de milieux défavorisés ont été confrontés à des situations difficiles pour suivre des cours en ligne. Récemment, dans une histoire réconfortante, un homme de Mumbai a aidé une fille de 11 ans de Jamshedpur à poursuivre ses rêves d’acheter un smartphone et de suivre des cours en ligne. La jeune fille, Tulsi Kumari, qui vend des mangues au bord de la route, a été choquée lorsqu’une Ameya Hete lui a acheté 12 mangues d’une valeur de Rs 120 000, en payant Rs 10 000 pour chaque mangue. L’argent a été transféré mercredi sur le compte de son père Srimal Kumar.

