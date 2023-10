Le service de police de Jackson a présenté vendredi une nouvelle technologie identifiée comme un lanceur GPS portable Guardian-HX conçu par StarChaser. La nouvelle technologie permet aux forces de l’ordre de marquer et de suivre le véhicule d’un suspect sans avoir besoin de s’engager dans une poursuite à grande vitesse.

Le lanceur électronique est équipé d’un pressostat de visée laser avant calibré pour tirer à 30 pieds sur la cible, d’une cartouche chargée par GPS de 54 mm, d’un chargeur de batterie amovible et rechargeable et d’un viseur laser vert.

Vingt-cinq lanceurs ont été livrés au JPD. Le chef adjoint Vincent Grizzell a déclaré qu’il espérait terminer d’ici le mois prochain une formation de certification pour le nouveau dispositif.

Le chef adjoint Vincent Grizzell a déclaré que cet outil devrait améliorer l’efficacité des forces de police dans la lutte contre la criminalité et assurer la sécurité de la communauté.

« Nous voyons beaucoup de personnes blessées lors de courses-poursuites en voiture. Et en fin de compte, nous avons perdu une vie », a déclaré vendredi l’adjoint Grizzell lors de la conférence de presse de la Jackson Police Department Training Academy. « Nous sommes là pour sauver des vies. »

Une poursuite en voiture fait deux morts :Une poursuite policière a commencé après que le JPD a répondu aux informations faisant état d’un véhicule volé. Deux suspects morts

Grizzell a souligné que la mise en œuvre de cette nouvelle technologie constitue un pas en avant important pour le service de police de Jackson dans ses efforts continus pour assurer la sécurité publique.

Les poursuites policières sont un sujet brûlant à Jackson depuis quelques années. Après qu’une course-poursuite policière qui a débuté à Richland a atteint Jackson en 2019, le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré qu’il souhaitait travailler avec d’autres municipalités pour trouver une « approche diplomatique » afin de garantir que les poursuites policières ne constitueraient pas une menace pour les résidents à l’avenir. selon un communiqué de presse de l’officier du maire publié le 13 février 2019.

Mais en juillet 2022, une poursuite policière qui a débuté à Pearl a entraîné la mort d’un postier américain à Jackson après que le suspect impliqué a percuté le camion du facteur. Cela a renouvelé l’appel du maire à mettre fin aux poursuites policières pour des délits mineurs. Une deuxième poursuite policière à Pearl a atteint Jackson en moins d’un mois, tuant un motocycliste.

« Nous sommes contre les poursuites pour violations mineures qui ont souvent des conséquences tragiques pour notre communauté. Avec l’avènement des nouvelles technologies, telles qu’un réseau croissant de caméras de surveillance et de lecteurs d’étiquettes, nous pouvons appréhender les suspects sans mettre le public en danger », a déclaré Lumumba. le temps.

L’annonce de vendredi a été faite après la promotion des officiers du JPD et la cérémonie d’assermentation des nouveaux et des directeurs du scrutin.

« Merci d’avoir cru en mon leadership et en la direction du département de police de Jackson », a déclaré Wade en s’adressant aux officiers promus et aux officiers assermentés. « Je suis très excité pour vous et très excité pour les citoyens de Jackson. »

La détective Shannon Doyle, une policière assermentée, a déclaré qu’elle n’envisageait pas de devenir policière mais plutôt avocate. Doyle a déclaré qu’elle n’avait pas choisi les forces de l’ordre, mais que c’était sa carrière qui l’avait choisie.

« Je suis ravi d’être ici et j’ai hâte que JPD aille de l’avant », a déclaré Doyle.

Melissa Faith Payne, directrice des communications du bureau du maire, a parlé au nom de Lumumba, déclarant que Lumumba voulait remercier les directeurs du scrutin et féliciter les nouveaux.

« Merci pour votre sacrifice. Merci pour votre dévouement envers la ville », a poursuivi Payne. « Et merci d’être venu dans la ville de Jackson. »