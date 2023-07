La police de Huntley publie les chiffres de l’application du Jour de l’Indépendance – Shaw Local

Le département de police de Huntley a émis deux citations de ceinture de sécurité lors des récentes campagnes de sécurité « Drive Sober or Get Pulled », « Drive High Get a DUI » et « Click It or Ticket ».

Les citations supplémentaires émises comprennent trois pour conduite avec des plaques d’immatriculation expirées, deux pour excès de vitesse, une pour conduite d’un véhicule non assuré, une pour dépassement inapproprié d’un véhicule d’urgence et une pour conduite d’un véhicule dont l’immatriculation a été suspendue.

La police de Huntley s’est associée à plus de 200 autres organismes d’application de la loi étatiques et locaux pour retirer les conducteurs ivres et drogués des routes, encourager le port de la ceinture de sécurité et faire respecter les excès de vitesse et d’autres lois sur la circulation. L’effort comprenait une application de la loi à haute visibilité combinée à une variété d’activités de sensibilisation, y compris une campagne médiatique intitulée «Ce n’est pas un jeu».

La période d’application a été financée par des fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.