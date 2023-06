La police de Huntley lance une campagne de sécurité pour le jour de l’indépendance – Shaw Local

Le département de police de Huntley a lancé une campagne d’application renforcée de la circulation le jour de l’indépendance en mettant l’accent sur les conducteurs aux facultés affaiblies et non bouclés, selon un récent communiqué de presse. La campagne de sécurité se déroulera jusqu’aux petites heures du matin du 5 juillet et englobera trois week-ends d’été avant et après le Jour de l’Indépendance.

Le département rejoindra la police de l’État de l’Illinois et plus de 200 services de police et de shérif locaux pour l’effort d’application accru à l’échelle de l’État.

Les conseils suivants sont recommandés pour garantir des vacances sûres et heureuses :

Désignez un conducteur sobre et remettez-lui vos clés avant de sortir

Ne laissez pas vos amis ou les membres de votre famille conduire sous l’influence

Si vous êtes ivre ou affaibli par la marijuana ou d’autres drogues, appelez un taxi, prenez les transports en commun, utilisez votre application de covoiturage préférée ou appelez un ami ou un membre de la famille sobre pour rentrer chez vous en toute sécurité.

Signalez rapidement les conducteurs ivres aux forces de l’ordre en vous arrêtant et en composant le 911

Assurez-vous que tout le monde dans votre véhicule porte sa ceinture de sécurité. Ce n’est pas seulement la loi, mais aussi votre meilleure défense contre un conducteur aux facultés affaiblies

Les programmes « Drive Sober or Get Pulled », « Drive High Get a DUI » et « Click It or Ticket » sont rendus possibles grâce aux fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois. La période d’application de la loi coïncide avec une campagne médiatique rappelant aux automobilistes que « ce n’est pas un jeu » de conduire avec les facultés affaiblies.