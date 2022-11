La police de Huntley émet quatre billets pour la ceinture de sécurité pendant la campagne d’Halloween – Shaw Local

Le département de police de Huntley a émis quatre citations de ceinture de sécurité lors des récents efforts d’application de la loi d’Halloween.

Selon un communiqué de presse, les forces de l’ordre de tout l’Illinois ont participé à cet effort visant à sauver des vies en retirant les conducteurs aux facultés affaiblies des routes et en attachant davantage d’automobilistes. La campagne de répression s’est déroulée du 16 octobre au 1er novembre.

Un accent particulier a été mis sur l’application de la loi pendant les heures de fin de soirée, lorsque les statistiques montrent que les décès liés à la conduite débouclée ou avec facultés affaiblies se produisent le plus souvent.

La récente campagne d’application de la loi a été rendue possible grâce aux fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois et fait partie des campagnes à l’échelle de l’État Drive Sober ou Get Pulled Over and Click It or Ticket.