La police de Houston publie un rapport complet sur la tragédie du festival Astroworld de Travis Scott – NBC Los Angeles

Quelques instants avant que la superstar du rap Travis Scott ne monte sur scène au festival meurtrier Astroworld 2021, un travailleur contractuel était tellement inquiet de ce qui pourrait arriver après avoir vu des gens se faire écraser qu’il a envoyé un texto à un organisateur de l’événement en disant : « Quelqu’un va finir par mourir ». selon un rapport de police publié vendredi.

Les textes du contractuel de sécurité Reece Wheeler étaient quelques-uns des nombreux exemples du rapport de près de 1 300 pages dans lequel les travailleurs du festival soulignaient les problèmes et mettaient en garde contre d’éventuelles conséquences mortelles. Le rapport comprend des transcriptions des appels au 911 des spectateurs et des résumés d’entretiens avec la police, dont un avec Scott mené quelques jours seulement après l’événement.

L’afflux de foule lors du festival en plein air du 5 novembre 2021 à Houston a tué 10 participants âgés de 9 à 27 ans. La cause officielle du décès était l’asphyxie par compression, qu’un expert a comparée à un écrasement par une voiture. Environ 50 000 personnes ont assisté au festival.

« Tirez des tonnes sur le rail inconscient. Il y a de la panique dans les yeux des gens. Cela pourrait empirer rapidement », a envoyé Reece Wheeler à Shawna Boardman, l’une des directrices de la sécurité privée, à 21 h. Je ne conseille pas de continuer. Quelqu’un va finir mort.

Le concert de Scott a commencé à 21 h 02. Dans leur examen de la vidéo de la diffusion en direct du concert, les enquêteurs de la police ont déclaré qu’à 21 h 13, ils avaient entendu le faible bruit de quelqu’un disant : « Arrêtez le spectacle ». La même demande pourrait également être entendue à 21h16 et 21h22

Lors d’un entretien avec la police le 19 août 2022, les avocats de Boardman ont déclaré aux enquêteurs que Boardman « avait vu que les choses n’étaient pas aussi mauvaises que Reece Wheeler l’avait déclaré » et avaient décidé de ne transmettre les préoccupations de Wheeler à personne d’autre.

Un grand jury a refusé d’inculper toute personne ayant fait l’objet d’une enquête sur l’événement, y compris Scott, Boardman et quatre autres personnes.

Lors d’un entretien avec la police mené deux jours après le concert, Scott a déclaré aux enquêteurs que bien qu’il ait vu une personne près de la scène recevoir des soins médicaux, dans l’ensemble, la foule semblait apprécier le spectacle et il n’a vu aucun signe de problèmes graves.

« Nous lui avons demandé s’il avait à un moment donné entendu la foule lui dire d’arrêter le spectacle. Il a déclaré que s’il avait entendu quelque chose comme ça, il aurait fait quelque chose », a déclaré la police dans son résumé de l’interview de Scott.

L’artiste hip-hop Drake, qui s’est produit avec Scott lors du concert, a déclaré à la police qu’il était difficile de voir depuis la scène ce qui se passait dans la foule et qu’il n’avait pas entendu les appels des spectateurs pour arrêter le spectacle.

Drake a découvert la tragédie plus tard dans la nuit par son manager, tout en en apprenant davantage sur les réseaux sociaux, a indiqué la police dans son résumé.

Marty Wallgren, qui travaillait pour une société de conseil en sécurité engagée par le festival, a déclaré à la police que lorsqu’il est allé dans les coulisses et a essayé de dire aux représentants de Scott et Drake que le concert devait se terminer parce que des gens avaient été blessés et auraient pu mourir, on lui a dit « Drake a encore trois chansons », selon un résumé d’interview.

Daniel Johary, un étudiant qui a été piégé dans le béguin des spectateurs et a ensuite utilisé ses compétences en tant qu’ambulancier en Israël pour aider une femme blessée, a déclaré aux enquêteurs que des centaines de personnes avaient chanté pour que Scott arrête la musique et que les chants pourraient être entendu « de partout ».

« Il a déclaré que les membres du personnel de la région avaient levé le pouce et s’en fichaient », selon le rapport de police.

Richard Rickeada, un officier de police à la retraite de Houston qui travaillait pour une société de sécurité privée au festival, a déclaré aux enquêteurs qu’à partir de 8 heures du matin le jour du concert, les choses étaient « à peu près dans le chaos », selon un résumé policier de son entretien. Ses inquiétudes et ses questions quant à savoir si le concert devait avoir lieu ont été « rencontrées avec beaucoup de haussements d’épaules », a-t-il déclaré.

Environ 23 minutes après le début du concert, le caméraman Gregory Hoffman a téléphoné à la bande-annonce de production de l’émission pour avertir que « des gens étaient en train de mourir ». Hoffman conduisait une grande grue qui contenait une caméra de télévision avant qu’elle ne soit envahie par des spectateurs qui avaient besoin d’une aide médicale, a indiqué la police.

L’équipe de production a contacté Hoffman par radio pour lui demander quand ils pourraient remettre la grue en service.

Salvatore Livia, qui a été embauché pour diriger l’émission en direct, a déclaré à la police qu’à la suite du terrible avertissement de Hoffman, les gens dans la bande-annonce de production ont compris que quelque chose n’allait pas, mais « ils étaient déconnectés de la réalité de (ce) qui se passait là-bas ». selon un résumé policier de l’interview de Livia.

Le spectateur Christopher Gates, alors âgé de 22 ans, a déclaré à la police qu’à la deuxième ou à la troisième chanson de la performance de Scott, il avait rencontré environ cinq personnes au sol qu’il croyait déjà mortes.

Leurs corps étaient « sans vie, pâles et leurs lèvres étaient bleues/violettes », selon le rapport de police. Des personnes au hasard dans la foule – pas des médecins – ont fourni la RCR.

Le rapport de police a été publié environ un mois après que le grand jury de Houston a refusé d’inculper Scott de toute accusation criminelle en rapport avec le concert meurtrier. Le chef de la police Troy Finner avait déclaré que le rapport était rendu public afin que les gens puissent « lire l’intégralité de l’enquête » et tirer leurs propres conclusions sur l’affaire. Lors d’une conférence de presse après la décision du grand jury, Finner a refusé de dire quelle était la conclusion générale de l’enquête de son agence ou si la police aurait dû arrêter le concert plus tôt.

La publication du rapport est également intervenue le même jour que Scott a sorti son nouvel album, « Utopia ».

Plus de 500 poursuites ont été intentées pour les morts et les blessés lors du concert, dont beaucoup contre le promoteur du concert Live Nation et Scott. Certains ont depuis été réglés.