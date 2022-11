La police de Houston offre de nouveaux détails sur le meurtre du décollage

Le chef de la police de Houston, le maire Sylvester Turner et le sergent HPD Michael Arrington ont tenu une conférence de presse mardi après-midi fournissant de nouveaux détails sur la mort par balle du membre Migos Takeoff.

Hier matin, alors que nous nous préparions tous pour la journée, nous avons appris la nouvelle tragique que Takeoff du MIGOS a été assassiné à Houston, au Texas. Takeoff serait mort d’un coup de feu qui l’a touché près de la tête. Les médias sociaux ont immédiatement éclaté de condoléances pour Takeoff qui était aimé de tous. À l’époque, très peu de détails étaient connus sur la situation, mais la police de Houston a promis de mettre à jour le public.

La police de Houston tient une conférence de presse et révèle de nouveaux détails sur le meurtre d’un décollage à l’extérieur d’un bowling du centre-ville

Hier, le chef de la police de Houston, le maire Sylvester Turner et le sergent HPD Michael Arrington ont tenu une conférence de presse pour faire le point sur l’enquête. La conférence de presse a commencé avec Arrington révélant qu’il avait parlé à la mère de Takeoff qui est venue à Houston après avoir entendu la nouvelle.

“Laissez-moi d’abord parler de l’élément humain avant de faire quoi que ce soit”, a déclaré Finner lors de la conférence de presse. « J’ai parlé à la mère de ce jeune homme il y a à peine une heure. Je veux que tout le monde comprenne la douleur et la souffrance d’une mère.

Arrington a déclaré que la fusillade avait eu lieu au 810 Billiards & Bowling au centre-ville de Houston et la police pense que deux tireurs ont été impliqués dans l’incident. Malheureusement, la majorité des personnes présentes à l’événement privé ont fui après la fusillade.

“Les employés nous ont informés d’un incident après la fin de la fête”, a déclaré Arrington. “Un grand rassemblement d’environ 40 personnes s’est rassemblé à l’extérieur du bâtiment… une dispute a éclaté et une fusillade a eu lieu à la suite de cette dispute.” “Les gens ont fui après la fusillade et ne sont pas restés pour faire une déclaration”, a déclaré Arrington. “Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que vous nous tendrez la main et nous donnerez des preuves pour résoudre la mort de Takeoff.”

Le maire Turner a présenté ses condoléances à la famille de Takeoff, dont le vrai nom est Khirshnik Khari Ball.

“Je tiens à présenter mes condoléances à la mère de Takeoff, à tous les membres de la famille de Takeoff”, a déclaré Turner. “Peu importe à quel point vous êtes célèbre, quiconque perd la vie est une vie perdue.” “Je suis préoccupé par ce groupe d’âge, de 16 à 30 ans. Il y a trop de jeunes hommes de couleur qui tuent des jeunes hommes de couleur”, a déclaré Turner. “Nous devons avoir cette conversation.” « Dans ma journée, [if] il y a un désaccord, il y a une bagarre », a poursuivi le maire. “Nous avons trop de jeunes hommes de couleur maintenant blessés ou tués à mort.” “Arrêtez d’appuyer sur la gâchette”, a déclaré Finner à la fin de la conférence de presse. “C’est ce à quoi nous devons penser dans la société.”

Tout au long de la conférence de presse, la police a exhorté les gens à se manifester et à les aider à résoudre l’affaire. Les personnes de l’événement privé n’ont accueilli qu’environ 30 à 40 personnes et quelqu’un a des informations pour aider à résoudre l’affaire. Espérons que quelqu’un se présente et aide à résoudre l’affaire.