La police de Houston dit 1 tué et 3 blessés après que des groupes ont échangé des coups de feu

HOUSTON (AP) – Une fusillade dans le sud-ouest de Houston tôt dimanche matin a fait un adolescent mort et trois autres jeunes blessés, a annoncé la police.

Le chef adjoint de la police de Houston, Wyatt Martin, a déclaré qu’une altercation à l’extérieur d’une entreprise avait conduit à la fusillade après 1 heure du matin sur West Fuqua Street.

« Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur le motif exact de la fusillade. Apparemment, deux groupes d’individus se tiraient dessus », a déclaré Martin lors d’une conférence de presse sur les lieux.

La victime décédée était une jeune fille de 17 ans qui était sur le point d’avoir 18 ans, a déclaré Martin.

Trois autres victimes avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger comprenaient une femme de 18 ans et deux hommes, âgés de 18 et 20 ans. La femme a été transportée dans un hôpital de la région par les pompiers et les hommes se sont rendus à l’hôpital dans des véhicules privés, a déclaré Martin. .

Il y avait au moins deux tireurs, basés sur plusieurs douilles trouvées sur les lieux, a déclaré Martin.

« C’était une scène très chaotique », a déclaré Martin, exhortant les témoins à se manifester. «Nous espérons que quelqu’un là-bas a vu quelque chose, peut-être qu’il a des preuves. Il semble que les gens aient toujours leur téléphone portable allumé, ils filment.

The Associated Press