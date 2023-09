La police de Honk Kong arrête 4 autres personnes liées à une arnaque à la crypto-monnaie JPEX de 200 millions de dollars

Les autorités de Hong Kong et de Macao ont annoncé vendredi avoir appréhendé quatre autres personnes liées à la plateforme de cryptomonnaie JPEX, accusée d’avoir fraudé plus de 2 400 personnes sur près de 200 millions de dollars.

Les forces de l’ordre ont reçu 2 417 rapports concernant des pertes présumées dépassant l’équivalent de 191,6 millions de dollars associées à la plateforme.

La police de Hong Kong a révélé avoir arrêté deux hommes, dont l’un avait été surpris en train de tenter de détruire des documents à l’aide de déchiqueteuses à papier et d’eau de Javel.

La police de Hong Kong et de Macao a annoncé vendredi avoir arrêté quatre autres personnes liées à la plateforme de cryptomonnaie JPEX, soupçonnée d’avoir fraudé plus de 2 400 personnes pour un montant de près de 200 millions de dollars.

Ces arrestations portent à 18 le nombre total de personnes détenues jusqu’à présent dans cette affaire. La police a reçu 2 417 rapports impliquant plus de 191,6 millions de dollars de pertes présumées sur la plateforme.

La police de Hong Kong a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse avoir arrêté deux hommes, dont l’un tentait de détruire des documents avec une déchiqueteuse à papier et de l’eau de Javel. De l’argent liquide et de l’or d’une valeur de près de 1,15 million de dollars ont également été saisis dans trois appartements lors de la dernière opération policière.

Deux autres hommes ont été arrêtés à Macao, et les autorités ont saisi plus de 1,8 million de dollars en espèces et objets de valeur, ainsi que de l’argent sur un compte de casino. La police a déclaré que les deux hommes s’étaient rendus à plusieurs reprises à Macao en septembre.

Le commissaire adjoint de la police, Chung Wing-man, a déclaré que l’enquête avait atteint des personnes « relativement proches » du cœur des opérations de JPEX, mais qu’il n’était pas encore clair si le cerveau était un groupe de personnes ou un individu.

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES DE HONG KONG RECONNU COUPABLE D’OBSTRUCTION DE LA POLICE

D’autres personnes soupçonnées d’être liées à l’affaire ne se trouvent pas actuellement à Hong Kong, bien que la police connaisse leur emplacement, a déclaré Chung. Dans ces cas-là, la police travaillera avec les autorités étrangères pour les traduire en justice.

« Cette affaire implique des milliers de portefeuilles électroniques et des dizaines de milliers de transactions. En raison de l’anonymat des crypto-monnaies dans le domaine cybernétique, il est assez difficile d’identifier le criminel derrière (cette affaire) », a déclaré Cheng Lai-ki, chef de cette affaire. surintendant du Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique de la police.

« Nous ferons tout notre possible pour traquer le syndicat et également retracer la cryptomonnaie », a-t-elle déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, la Securities and Futures Commission de Hong Kong avait publié un avis avertissant que JPEX n’était pas agréé et n’avait pas l’autorité pour exploiter une plateforme de trading de crypto-monnaie dans la ville.

Certains investisseurs se sont plaints de ne pas pouvoir retirer leurs actifs virtuels des comptes JPEX ou de constater que leurs soldes étaient « réduits et modifiés ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Quelques jours plus tard, la plateforme JPEX a annoncé qu’elle suspendait les transactions sur sa plateforme et a accusé un teneur de marché tiers d’avoir gelé « malveusement » les fonds.

Plusieurs influenceurs des médias sociaux qui faisaient la promotion de JPEX ont été arrêtés au début du mois.

Les victimes qui avaient investi dans JPEX étaient pour la plupart inexpérimentées et avaient été incitées à le faire avec la promesse de faibles risques et de rendements élevés.