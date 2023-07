La police de Hong Kong offre une prime pour des informations sur les dissidents exilés

Les groupes de défense des droits de l’homme ont décrié la « prime » comme une tentative de faire taire et d’intimider les critiques même après qu’ils aient été forcés de quitter leur domicile avec la cause pour laquelle ils se sont battus autrefois mais bannis du débat public.

Les mandats d’arrêt ne sont « pas une mise en accusation de ces militants [but] de l’application de la loi et du système judiciaire autrefois réputés de Hong Kong », a déclaré Sophie Richardson, directrice pour la Chine à Human Rights Watch.

Sur la liste figuraient également l’activiste Nathan Law, Anna Kwok, directrice exécutive du Hong Kong Democracy Council, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, et les anciens législateurs Ted Hui et Dennis Kwok.