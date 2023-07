La police de Hong Kong offre des récompenses pour les arrestations de 8 militants pro-démocratie qui vivent à l’étranger

HONG KONG (AP) – La police de Hong Kong a accusé lundi huit militants pro-démocratie auto-exilés d’avoir violé la dure loi sur la sécurité nationale du territoire et a offert des récompenses de 1 million de dollars de Hong Kong (127 600 $) chacun pour les informations menant à leur arrestation. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fermement condamné cette décision.

Les récompenses sont les premières pour les suspects accusés d’avoir violé la législation imposée par Pékin depuis son entrée en vigueur en juin 2020. Elle interdit la subversion, la sécession, la collusion avec les forces étrangères et le terrorisme.

Les huit militants sont les anciens législateurs pro-démocratie Nathan Law, Ted Hui et Dennis Kwok, l’avocat Kevin Yam, le syndicaliste Mung Siu-tat et les militants Finn Lau, Anna Kwok et Elmer Yuen, a annoncé la police lors d’une conférence de presse.

Ils vivent actuellement aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie après que certains aient été accusés auparavant de diverses autres infractions.

Steven Li, surintendant en chef du département de la sécurité nationale de la police, a déclaré que des mandats d’arrêt avaient été émis contre les huit personnes en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Il a reconnu que la police ne serait pas en mesure de les arrêter s’ils restaient à l’étranger, mais les a exhortés à retourner à Hong Kong et à se rendre pour obtenir une réduction de leur peine.

Li a déclaré que les nouvelles accusations et récompenses ne visaient pas à semer la peur, mais simplement à « faire respecter la loi ».

Il a cité des articles de la loi sur la sécurité qui stipulent que la police a une compétence extraterritoriale et a déclaré qu’elle poursuivrait à l’étranger les personnes qui mettent en danger la sécurité nationale de Hong Kong.

La conférence de presse a eu lieu moins de deux semaines après que le journal public Ta Kung Pao a publié un éditorial déclarant que la loi sur la sécurité nationale s’applique aux personnes en dehors de Hong Kong et que la Chine, en tant que membre d’Interpol, pourrait demander l’aide d’autres pays dans arrêter les fugitifs.

Hong Kong, une ville chinoise semi-autonome, est de plus en plus surveillée par Pékin après des mois de conflits politiques en 2019. Les autorités ont réprimé la dissidence avec plus de 260 personnes, dont de nombreuses personnalités pro-démocratie, arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité nationale. .

Le système politique de Hong Kong a également subi une refonte majeure pour garantir que seuls les «patriotes» fidèles à Pékin puissent occuper un poste.

La police a déclaré avoir des preuves que les huit personnes ont violé la loi sur la sécurité nationale.

Selon les mandats, l’avocat Yam, l’ancien législateur Dennis Kwok et les militants Yuen, Lau et Anna Kwok sont accusés de collusion étrangère pour avoir prétendument appelé à des sanctions contre des responsables de Hong Kong.

L’ancien législateur Hui est accusé d’incitation à la sécession, à la subversion et à la collusion étrangère pour avoir prétendument appelé à l’indépendance de Hong Kong et de Taïwan sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à des sanctions contre les responsables de la ville.

Law, qui vit actuellement en Grande-Bretagne, est également accusé de collusion étrangère et d’incitation à la sécession pour avoir prétendument appelé à des sanctions et à la séparation de la ville de la Chine lors de réunions avec des responsables étrangers et dans des lettres ouvertes, des pétitions, des publications sur les réseaux sociaux et des interviews dans les médias.

L’unioniste Mung est accusé d’incitation à la sécession pour avoir prôné la séparation de Hong Kong du continent.

Law a déclaré que les nouvelles accusations sont une tentative de réprimer les voix dissidentes.

« Je demande aux Hongkongais de ne pas coopérer à toute poursuite ou action de prime connexe. Nous ne devons pas nous limiter, nous autocensurer, être intimidés ou vivre dans la peur », a-t-il tweeté.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le Royaume-Uni « ne tolérera aucune tentative de la Chine d’intimider et de faire taire des individus au Royaume-Uni et à l’étranger ».

« Nous appelons Pékin à supprimer la loi sur la sécurité nationale et les autorités de Hong Kong à cesser de cibler ceux qui défendent la liberté et la démocratie », a déclaré Cleverly dans un communiqué.

Les États-Unis ont condamné cette décision et déclaré que l’application extraterritoriale de la loi sur la sécurité était un dangereux précédent qui menaçait les droits de l’homme.

« Nous appelons le gouvernement de Hong Kong à retirer immédiatement cette prime, à respecter la souveraineté des autres pays et à mettre fin à l’affirmation internationale de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain.

Zen Soo, l’Associated Press