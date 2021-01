Certaines des banques impliquées comprennent HSBC Holdings Plc et sa filiale Hang Seng Bank Ltd, Citigroup Inc Unit Citibank et Standard Chartered Plc. Les représentants de ces banques ont refusé de commenter les comptes individuels.

Les banques de Hong Kong n’ont guère d’autre choix que de se conformer aux demandes de la police, a déclaré à Reuters le cadre supérieur de la banque: « La partie lésée peut saisir le tribunal si elle pense que ses comptes ont été gelés ou si les détails de ses transactions ont été partagés pour de mauvaises raisons, mais peu que nous pouvons faire ici. «

Un représentant de la police de Hong Kong a refusé de commenter les raisons pour lesquelles les agents recherchaient les dossiers financiers des militants, affirmant que le département ne divulguerait pas les détails de ses opérations ou enquêtes. Le gouvernement de Hong Kong n’a pas répondu à une demande de commentaires sur la manière ou la raison pour laquelle la police a recherché les informations bancaires des suspects arrêtés.

La police de Hong Kong, comme dans la plupart des endroits du monde, peut depuis longtemps demander des informations sur ses clients aux banques dans le cadre d’enquêtes criminelles. Reuters n’a pas pu déterminer si la loi sur la sécurité nationale a permis à la police de se procurer plus facilement les relevés bancaires des particuliers.

La loi ne mentionne pas l’accès aux informations bancaires. Il donne aux autorités le pouvoir de saisir les fonds qu’elles croient être le produit de la violation de la loi sur la sécurité nationale ou qui sont destinées à être utilisées. Les autorités n’ont pas annoncé la saisie de fonds au titre de cette disposition.